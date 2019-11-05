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توك شو

شاهد| الرئيس السيسي يكلف الجيش والشرطة بتأمين طريق شرم الشيخ الجديد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:37 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الالتزام من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، بتأمين طريق شرم الشيخ الجديد منذ تسلمه ووضع قوات التأمين اللازمة في النقاط السبعة المتفق عليها.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، الثلاثاء، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

وشهدت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسي أن يدعم عددا من المشروعات القومية، لتخرج في وقت قياسي، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومي، وتساهم في تحسين أحوال المواطنين.
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