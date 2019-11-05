اخبار التعليم .. جبناهم بالكاميرات.. عميد طب قصر العيني تروى التفاصيل الكاملة لواقعة الزيت على المقاعد.. وزير التعليم يوضح مصير مشروع تدريب طلاب المدارس على قواعد المرور

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
الفنان محمد صبحي لطلاب جامعة القاهرة: الثقافة أهم الروافد لتحقيق ما نتمناه بالمجتمع
إنفوجراف | انتهاء وطرح 181 مدرسة جديدة بطاقة 2697 فصلا بأسيوط
حملة لتطعيم طلبة الابتدائي في الوادى الجديد ضد الدفتيريا والتيتانوس
توأم بجامعة المنصورة يحصل على المركز الأول ببطولة الجمهورية للجودو
الكردي يفتتح مبنى العمارة والنحت بـ فنون جميلة الإسكندرية بعد تطويره.. صور
أكاديمية البحث: نسعى لتوفير فرص لتعميق الحوار العلمى بين مصر وألمانيا من خلال الورش المشتركة
جبناهم بالكاميرات.. عميد طب قصر العيني تروى التفاصيل الكاملة لواقعة الزيت على المقاعد
لماذا استغرقت مراجعة بيانات المتقدمين لوظائف التربية والتعليم وقتا أطول؟
اختفاء الشمس وراء عطارد .. معهد الفلك يفتح الباب للجمهور لمشاهدة ظاهرة نادرة
رئيس مكافحة الفساد: الأجهزة الرقابية في الوقت الحالي تحظى بدعم سياسي
الخشت: كشفنا مجموعة ضخمة من حالات الفساد داخل جهة واحدة بجامعة القاهرة
جامعة القاهرة: 50 قضية فساد تم إحالتها للنيابة الإدارية خلال عام
وزير التعليم يوضح مصير مشروع تدريب طلاب المدارس على قواعد المرور
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
الفنان محمد صبحي لطلاب جامعة القاهرة: الثقافة أهم الروافد لتحقيق ما نتمناه بالمجتمع
إنفوجراف | انتهاء وطرح 181 مدرسة جديدة بطاقة 2697 فصلا بأسيوط
حملة لتطعيم طلبة الابتدائي في الوادى الجديد ضد الدفتيريا والتيتانوس
توأم بجامعة المنصورة يحصل على المركز الأول ببطولة الجمهورية للجودو
الكردي يفتتح مبنى العمارة والنحت بـ فنون جميلة الإسكندرية بعد تطويره.. صور
أكاديمية البحث: نسعى لتوفير فرص لتعميق الحوار العلمى بين مصر وألمانيا من خلال الورش المشتركة
جبناهم بالكاميرات.. عميد طب قصر العيني تروى التفاصيل الكاملة لواقعة الزيت على المقاعد
لماذا استغرقت مراجعة بيانات المتقدمين لوظائف التربية والتعليم وقتا أطول؟
اختفاء الشمس وراء عطارد .. معهد الفلك يفتح الباب للجمهور لمشاهدة ظاهرة نادرة
رئيس مكافحة الفساد: الأجهزة الرقابية في الوقت الحالي تحظى بدعم سياسي
الخشت: كشفنا مجموعة ضخمة من حالات الفساد داخل جهة واحدة بجامعة القاهرة
جامعة القاهرة: 50 قضية فساد تم إحالتها للنيابة الإدارية خلال عام
وزير التعليم يوضح مصير مشروع تدريب طلاب المدارس على قواعد المرور