اخبار الرياضة.. الخطيب يعزم تركي آل الشيخ من البرنس.. حالة غضب داخل منتخب مصر.. هل يرحل جنش عن الزمالك

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالآتي:
عزمني من البرنس.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس عزومة الخطيب
كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني الحالي، كواليس زيارته لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد الصلح الذي تم بينهما في الفترة الأخيرة.
غضب عارم فى منتخب مصر تجاه بيراميدز والبدرى يهدد باستبعاد لاعبيه
سادت حالة كبيرة من الغضب بين أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى تجاه قرار الفرنسى سباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز برفض انضمام لاعبى الفريق للمنتخب قبل فترة التوقف الدولي.
هل يرحل محمود جنش عن الزمالك في الميركاتو الشتوي.. تفاصيل
كشفت ميرهان عمرو، الإعلامية بقناة "تايم سبورت"، إمكانية إعارة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك والمنتخب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة في ظل قرب عودته من الإصابة.
أحمد كشري مديرا فنيا لفريق الترسانة.. وجهاز فني جديد واستمرار مدير الكرة
أعلن نادي الترسانة التعاقد مع الكابتن أحمد كشري، لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لـ مؤمن عبدالغفار، الذي تولى المهمة بعد استقالة علاء ميهوب، بعد الهزيمة أمام منتخب السويس في أول جولات الدوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة.
رينيه فايلر يرفض عودة نيدفيد لـ مران الأهلي لهذا السبب
كشفت ميرهان عمرو الإعلامية بقناة "تايم سبورت" عن حقيقة قرب عودة كريم نيدفيد نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمران الفريق الجماعي خلال الفترة المقبلة.
جونيور أجايي وعلي معلول ووليد أزارو يغادرون إلى بلادهم
يتوجه جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نيجيريا مباشرة بعد نهاية معسكر الفريق المقام حاليًا في دبي، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني والإداري بالنادي، على أن يعود من جديد وينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا للمرحلة المقبلة.
قناة الأهلي تزف بشرى سارة لمتابعيها.. تفاصيل
نجح مسئولو قناة النادي الأهلي، فى التواصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة اتحاد كرة السلة من أجل إذاعة مباراة القمة اليوم مع الزمالك عبر شاشتها.
انفجرت موهبته مع الفريق سريعا.. مدرب لاريسا يمدح عمرو وردة
أشاد ميخاليس جريجوريو، المدير الفني لفريق لايسا، اليوم، الثلاثاء، بالأداء المميز الذي يقدمه لاعبه المصري عمرو وردة مع الفريق هذا الموسم.
خبر سار لجماهير الهلال السعودي قبل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا
أفاد تقرير صحفي، اليوم، الثلاثاء، بأن الهلال السعودي، تلقى خبرًا سارًا، قبل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا الياباني، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل.
عزمني من البرنس.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس عزومة الخطيب
كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني الحالي، كواليس زيارته لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد الصلح الذي تم بينهما في الفترة الأخيرة.
غضب عارم فى منتخب مصر تجاه بيراميدز والبدرى يهدد باستبعاد لاعبيه
سادت حالة كبيرة من الغضب بين أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى تجاه قرار الفرنسى سباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز برفض انضمام لاعبى الفريق للمنتخب قبل فترة التوقف الدولي.
هل يرحل محمود جنش عن الزمالك في الميركاتو الشتوي.. تفاصيل
كشفت ميرهان عمرو، الإعلامية بقناة "تايم سبورت"، إمكانية إعارة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك والمنتخب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة في ظل قرب عودته من الإصابة.
أحمد كشري مديرا فنيا لفريق الترسانة.. وجهاز فني جديد واستمرار مدير الكرة
أعلن نادي الترسانة التعاقد مع الكابتن أحمد كشري، لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لـ مؤمن عبدالغفار، الذي تولى المهمة بعد استقالة علاء ميهوب، بعد الهزيمة أمام منتخب السويس في أول جولات الدوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة.
رينيه فايلر يرفض عودة نيدفيد لـ مران الأهلي لهذا السبب
كشفت ميرهان عمرو الإعلامية بقناة "تايم سبورت" عن حقيقة قرب عودة كريم نيدفيد نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمران الفريق الجماعي خلال الفترة المقبلة.
جونيور أجايي وعلي معلول ووليد أزارو يغادرون إلى بلادهم
يتوجه جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نيجيريا مباشرة بعد نهاية معسكر الفريق المقام حاليًا في دبي، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني والإداري بالنادي، على أن يعود من جديد وينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا للمرحلة المقبلة.
قناة الأهلي تزف بشرى سارة لمتابعيها.. تفاصيل
نجح مسئولو قناة النادي الأهلي، فى التواصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة اتحاد كرة السلة من أجل إذاعة مباراة القمة اليوم مع الزمالك عبر شاشتها.
انفجرت موهبته مع الفريق سريعا.. مدرب لاريسا يمدح عمرو وردة
أشاد ميخاليس جريجوريو، المدير الفني لفريق لايسا، اليوم، الثلاثاء، بالأداء المميز الذي يقدمه لاعبه المصري عمرو وردة مع الفريق هذا الموسم.
خبر سار لجماهير الهلال السعودي قبل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا
أفاد تقرير صحفي، اليوم، الثلاثاء، بأن الهلال السعودي، تلقى خبرًا سارًا، قبل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا الياباني، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل.