Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار الرياضة.. الخطيب يعزم تركي آل الشيخ من البرنس.. حالة غضب داخل منتخب مصر.. هل يرحل جنش عن الزمالك

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:12 م
تركي آل الشيخ ومحمود
تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب
Advertisements
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالآتي:

عزمني من البرنس.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس عزومة الخطيب
كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني الحالي، كواليس زيارته لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد الصلح الذي تم بينهما في الفترة الأخيرة.

غضب عارم فى منتخب مصر تجاه بيراميدز والبدرى يهدد باستبعاد لاعبيه
سادت حالة كبيرة من الغضب بين أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى تجاه قرار الفرنسى سباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز برفض انضمام لاعبى الفريق للمنتخب قبل فترة التوقف الدولي.

هل يرحل محمود جنش عن الزمالك في الميركاتو الشتوي.. تفاصيل
كشفت ميرهان عمرو، الإعلامية بقناة "تايم سبورت"، إمكانية إعارة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك والمنتخب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة في ظل قرب عودته من الإصابة.

أحمد كشري مديرا فنيا لفريق الترسانة.. وجهاز فني جديد واستمرار مدير الكرة
أعلن نادي الترسانة التعاقد مع الكابتن أحمد كشري، لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لـ مؤمن عبدالغفار، الذي تولى المهمة بعد استقالة علاء ميهوب، بعد الهزيمة أمام منتخب السويس في أول جولات الدوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة.

رينيه فايلر يرفض عودة نيدفيد لـ مران الأهلي لهذا السبب
كشفت ميرهان عمرو الإعلامية بقناة "تايم سبورت" عن حقيقة قرب عودة كريم نيدفيد نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمران الفريق الجماعي خلال الفترة المقبلة.

جونيور أجايي وعلي معلول ووليد أزارو يغادرون إلى بلادهم
يتوجه جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نيجيريا مباشرة بعد نهاية معسكر الفريق المقام حاليًا في دبي، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني والإداري بالنادي، على أن يعود من جديد وينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا للمرحلة المقبلة.

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لمتابعيها.. تفاصيل
نجح مسئولو قناة النادي الأهلي، فى التواصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة اتحاد كرة السلة من أجل إذاعة مباراة القمة اليوم مع الزمالك عبر شاشتها.

انفجرت موهبته مع الفريق سريعا.. مدرب لاريسا يمدح عمرو وردة
أشاد ميخاليس جريجوريو، المدير الفني لفريق لايسا، اليوم، الثلاثاء، بالأداء المميز الذي يقدمه لاعبه المصري عمرو وردة مع الفريق هذا الموسم.

خبر سار لجماهير الهلال السعودي قبل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا
أفاد تقرير صحفي، اليوم، الثلاثاء، بأن الهلال السعودي، تلقى خبرًا سارًا، قبل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا الياباني، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار النادي الأهلي اليوم9-9-2019.. الأهلي يهزم قطر.. وهذا موقف ضم محمود كهربا في يناير

اخبار الرياضة.. مندوب عن تركي آل الشيخ يزور الخطيب.. موعد انضمام صلاح للمنتخب.. بيبو يسافر إلى فرنسا

هل يرحل محمود جنش عن الزمالك في الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

رينيه فايلر يرفض عودة نيدفيد لـ مران الأهلي لهذا السبب

انفجرت موهبته مع الفريق سريعا.. مدرب لاريسا يمدح عمرو وردة

ترشيحاتنا

يختصر المسافة 4 ساعات.. كل ما تريد أن تعرفه عن طريق شرم الشيخ الجديد

زوجة رياض محرز تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بالخيانة

مجهولون يذبحون شابا داخل توك توك في الغربية.. صور

قرار جمهورى بإنشاء جامعة جلوبال لاستضافة فرع لـ هير تفور دشاير بمصر

بعد اعتقالها.. أول صور لشقيقة أبو بكر البغدادي وزوجها

الرئيس السيسى يمازح وزير الإسكان بشأن زينة الطريق| فيديو

Advertisements

غضب عارم فى منتخب مصر تجاه بيراميدز والبدرى يهدد باستبعاد لاعبيه

الأعظم في ليفربول.. إنجاز ينتظر محمد صلاح أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

اخبار الرياضة ليلا.. تركي آل الشيخ يتحدث عن عودة أبوتريكة واستاد الأهلي.. موعد مباراة القمة وتطبيق الـVAR

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لمتابعيها.. تفاصيل

عزمني من البرنس.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس عزومة الخطيب

اخبار الرياضة.. الخطيب يعزم تركي آل الشيخ من البرنس.. حالة غضب داخل منتخب مصر.. هل يرحل جنش عن الزمالك

عقب الصلح بين تركي والخطيب..عدلي القيعي يوجه رسالة صادمة لـ جماهير الأهلي

9 رسائل لا تفوتك من لايف تركي آل الشيخ عن الأهلي وفتنة الزمالك والاتفاق مع الخطيب

أول رد من الزمالك على تصالح تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب

زوجة رياض محرز تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بالخيانة

رينيه فايلر يرفض عودة نيدفيد لـ مران الأهلي لهذا السبب

الأزمة تشتعل.. منتخب مصر يغادر إلى الإسكندرية بدون لاعبي بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طفل يلقى مصرعه بعد تعرضه للطعن أثناء نومه.. من القاتل؟

سيدة حامل تتصدى للصوص مسلحين هددوا زوجها وطفلتها.. لن تصدق ما فعلته

أكثر السيارات اليابانية مبيعا في مصر 2019