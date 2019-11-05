شاهد.. هيثم شاكر يفاجئ جمهوره بكليب جديد .. واحمد الشامي متحمس

نشر الفنان هيثم شاكر فيديو برومو اغنية "حبيبة" من البوم "معرفة قديمة" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور و الفيديوهات "استجرام".



وعلق "هيثم شاكر علي الفيديو قائلا: "فيديو كليب "يا حبيبة" قريبا"، وهنأ الفنان احمد الشامي عضو فريق "واما" "هيثم" وعلق علي الفيديو قائلا:" مبروك يا هيثم شكلو حلو اوي ما شاء الله".



يذكر أن هيثم شاكر أطلق ألبوم "معرفة قديمة" بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة تعاون خلالها مع كبار صناع الموسيقى في مصر.



ويضم الألبوم 14 أغنية وهي "ما توصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك.