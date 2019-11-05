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منوعات

تعالوا خدوا عيالكم| الشرطة تغلق حضانة بسبب التحرش بـ الأطفال

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:14 م
صدى البلد
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مريم صليب
أغلقت الشرطة البريطانية حضانة للأطفال واتصلت بأكثر من 100 أسرة للحضور فورا وأخذ أطفالهم بعد أن أصدرت أمر بالقبض على الشاب العامل بالحضانة.

وفقا لما ورد بصحيفة " ديلي ميل " البريطانية، أن تحقيق الشرطة اشتبه في أحد العاملين في الحضانة بأنه يتعرض للأطفال عن طريق التلامس.

تبين في الفترة الأخيرة من خلال مراقبة تصرفاته في كاميرات المراقبة أن ذلك العامل يقوم بأفعال غريبة مع الأطفال فهو ليس ودودا معهم و لكنه يستخدم المكر متخفيا في ثوب الود فقد تعرض الأطفال البالغون 5 سنوات لملامسة أماكن بجسدهم رصدتها كاميرات المراقبة.

ألقت الشرطة القبض على ذلك المتهم منذ فترة و لكنها أطلقت سراحه لعدم ثبوت الادلة إلا أنه عاد ليتحرش بهم من جديد فكانت الشرطة له بالمرصاد.
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