ماذا يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. هل ستكون نهاية دولة الماضي العظمى في 2020.. وهل يكون ترامب عصا النجاة الأخيرة

جونسون تراجع أمام وعوده السابقة.. وتأجيل البريكست ل2020 قد يكون فرصة لاتفاق

تشكيكات في تحول بريطانيا وأمريكا إلى أكبر حليفين اقتصاديين

انتقادات حادة لرئيس الوزراء.. قد تتحول إنجلترا لأضحوكة العالم ولقمة ترامب السهلة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في سبتمبر الماضي، إنه "يفضل أن يكون ميتًا في خندق" بدلًا من مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي بعد 31 أكتوبر، إلا أن كشفت عنه أحداث الأيام التالية قال بتداعي ذلك، حيث تم تأجيل إعلان الخروج إلى يناير المقبل، وفق ما رأت صحف أمريكية.ومع خروج بريطانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي في العام المقبل، تلوح أمريكا كبديل جيد لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد، لتعوضها عن المزايا التي ستفقدها بمغادرتها منطقة اليورو.وستجري المملكة المتحدة انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر مع تحديد الموعد المحدد لانسحاب الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير 2020.مع التقلبات والمنعطفات اليومية تقريبًا في ملحمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المستمرة، من المحتمل أن يكون للرحيل الوشيك عن الاتحاد الأوروبي تأثير عالمي، اقتصاديًا وجغرافيًا، وسط كل هذا، تم وصف الولايات المتحدة بانتظام كحليف رئيسي لبريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.مع تغيير العلاقة التجارية الحالية بين الاتحاد الأوروبي وتغييرها بشكل جذري، قد تبحث المملكة المتحدة عبر المحيط الأطلسي عن صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع أمريكا.وسبق وعبر كل من جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبتهما في التفاوض على اتفاق، حيث وعد الزعيم الأمريكي بصفقة "رائعة" في اجتماع عقد في نيويورك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.وقال مؤيدو الصفقة إن الاتفاق قد يعزز العلاقة التجارية البالغة 260 مليار دولار بين الدولتين، مما يزيد من تبادل الخدمات المالية والتكنولوجيا الحيوية والسيارات والخدمات المهنية الأخرى.وكتب النائب جورج هولدينج، رئيس مجلس النواب في مجلس النواب البريطاني، في مقال أخير لشبكة "سي إن إن"، إن "البيروقراطية الثقيلة للاتحاد الأوروبي قد خنقت الاقتصاد البريطاني وأعاقت التجارة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هذا يمكن أن يتغير قريبا".وعلى الرغم من أن مؤيدي الاتفاقات التجارية حددوا العديد من المجالات الرئيسية لزيادة التعاون الممكنة، إلا أن الاتفاق قد يواجه المعارضة في كلا البلدين.وقالت أماندا سلوت، الباحثة السياسية في بروكينجز، إن "إدارة ترامب تأمل بلا شك أن تكون المملكة المتحدة مستعدة للابتعاد عن تحالفها الحالي مع الاتحاد الأوروبي بشأن العديد من القضايا التنظيمية لتنضم إلى صفوفها".وأضاف: "ومع ذلك ، فمن غير الواضح عدد التنازلات التي ستكون المملكة المتحدة على استعداد لتقديمها - خاصة في الأمور الهامة مثل الزراعة والصحة".بعد أن أخبر ترامب المراسلين في يونيو أن خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة ، والتي تملكها الدولة، يمكن أن تكون "مطروحة" في صفقة تجارية مستقبلية، صرّح جونسون مرارًا وتكرارًا أن ذلك لن يكون".وقال باري شيرمان، عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال البريطاني: "لا أعتقد في أي شيء يقوله بوريس جونسون. إنه مثل ترامب - إنه كاذب".وأضاف: "انظروا ، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سنكون مثل متسول قادم إلى أبواب أمريكا يقول لها من فضلك، من فضلك. لقد كانت لدينا علاقة خاصة. الرجاء مساعدتنا".وتابع: "ليست هذه طريقة جيدة للحصول على صفقة تجارية جيدة، خاصة مع شخص مثل ترامب الذي سيعصر بريطانيا بكل ما يستطيع".واصطدمت احتمالات التوصل إلى صفقة لبريطانيا وأمريكا بعد أن قال ترامب في مقابلة صحفية، إنه بينما تريد الولايات المتحدة عقد صفقة تجارية مع المملكة المتحدة، فإن اتفاقية جونسون للانسحاب عن طريق التفاوض مع الاتحاد الأوروبي تقلل من التوقعات".وقال بعض الاقتصاديين إن مثل هذه الصفقة قد لا يكون لها تأثير اقتصادي كبير على الولايات المتحدة.ويعتقد مايكل بيرس، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، أن الولايات المتحدة ستكسب القليل جدًا.وذكر مايكل بيرس لـ "إيه بي سي نيوز": "إن التدابير الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية ، ستكون نوعًا من التوافق التنظيمي حول بعض هذه القطاعات الإستراتيجية ربما - كما تعلمون ، يتم التفكير في التكنولوجيا الحيوية والتنظيم الدوائي ، أشياء من هذا القبيل. لكن التقدم في أي شيء مثل هذا سيكون طريقًا طويلًا في المستقبل".ولفت مايكل بيرس إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها "الكثير لتقدمه إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأن "الروابط التجارية المباشرة صغيرة جدًا حقًا"، فالصادرات الأمريكية إلى المملكة المتحدة تمثل أقل من 1٪ من اقتصاد الدولة الكبرى البالغ 20 تريليون دولار.وأكد بيرس أنه حتى لو تركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما يطلق عليه "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، فهذا من شأنه أن يدمر الاقتصاد البريطاني، وعندها فمن غير المرجح حدوث أي خلل كبير في الأسواق المالية الأمريكية، ولن تقدم أمريكا على الاقتران بدولة منهارة، ولهذا تبرز أهمية وجود اتفاق مع أوروبا للخروج.