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شاهد| الرئيس السيسى يطلع على منظومة عمل مصنع الدرفلة 3 للحديد والصلب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:06 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لشرح تفصيلى لعمل الماكينات وطرق استخدامها وأهميتها، داخل مصنع الدرفلة 3 للحديد والصلب، وذلك خلال قيامه بجولة تفقدية لبعض المشروعات القومية الكبرى بالسويس.

وكان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

وشهدت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.
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