السيسي: بفضل الله.. محدش هيقدر أبدا يوقفنا.. شاهد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا توقفنا خلال الفترة السابقة عن افتتاحات هذه المشروعات، متابعا: "أقول الآن أنني مستعد افتتح المشروعات التي نفذتها الدولة يوم بعد يوم حتى يراها المصريون".





وتابع الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء: "كلنا كمصريين كدولة بأجهزتها ومؤسساتها سعت إلي تغيير حياة المصريين"، مضيفا أننا بحاجة الي إعلام يتحدث كثير ليعرف المصريين حجم الإنجازات.





وأضاف الرئيس السيسي أن ما تم إنجازه خلال السنوات الخمسة الماضية لا يتم إلا في 20 سنة، والشركات المصرية لها دور في هذه المشاريع القومية، مؤكدا أن الدولة مسئولة بمؤسساتها وإعلامها بالدفاع عن وعي المصريين.



