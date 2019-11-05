بـ 5 نصائح غير مكلفة.. امنحي شعرك العناية المطلوبة فى الشتاء

كثير من الفتيات والنساء يعانين من ضعف الشعر وهيشانه الذى يجعل شكله غير صحى طوال الوقت، لذلك قام موقع "waterpik" بتقديم أهم النصائح للعناية بالشعر.. وهى:



1- التوقف عن غسل الشعر بالشامبو كل يوم لأن ذلك يفقده زيوته الطبيعية التي تمنحه القوة

2- جربى استخدام الشامبو الجاف للتخلص من الدهون الزائدة وتجنب غسله يوميًا

3- وضع الشامبو على الشعر بكميات قليلة لحمايته من التلف

4- استخدام الماء البارد فى غسيل الشعر، لأن الماء الساخنة تعد عدو الشعر لأنها تضعفه

5- ترك الشعر منسدلًا، فهذه الطريقة تساعدك بشكل كبير على التخلص من الرطوبة

6- استخدم فرشاة ذات شعيرات طبيعية لتنشيط الدورة الدموية داخل الرأس