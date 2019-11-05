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مرأة

بـ 5 نصائح غير مكلفة.. امنحي شعرك العناية المطلوبة فى الشتاء

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:22 م
صدى البلد
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نهى هجرس
كثير من الفتيات والنساء يعانين من ضعف الشعر وهيشانه الذى يجعل شكله غير صحى طوال الوقت، لذلك قام موقع "waterpik" بتقديم أهم النصائح للعناية بالشعر.. وهى:

1- التوقف عن غسل الشعر بالشامبو كل يوم لأن ذلك يفقده زيوته الطبيعية التي تمنحه القوة
2- جربى استخدام الشامبو الجاف للتخلص من الدهون الزائدة وتجنب غسله يوميًا
3- وضع الشامبو على الشعر بكميات قليلة لحمايته من التلف
4- استخدام الماء البارد فى غسيل الشعر، لأن الماء الساخنة تعد عدو الشعر لأنها تضعفه
5- ترك الشعر منسدلًا، فهذه الطريقة تساعدك بشكل كبير على التخلص من الرطوبة
6- استخدم فرشاة ذات شعيرات طبيعية لتنشيط الدورة الدموية داخل الرأس
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