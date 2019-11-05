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أخبار البلد

وزير القوى العاملة يهنئ محافظ كفر الشيخ بالعيد القومي: يوم من أخلد الأيام

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:56 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
هنأ وزير القوي العاملة محمد سعفان، اللواء إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، وشعبها بمناسبة العيد الوطني للمحافظة، الذي يوافق 4 نوفمبر باعتباره يومًا من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامة، وشعب كفر الشيخ خاصة، ذكري انتصار الشعب والقوات المصرية على العدوان الثلاثي في معركة البرلس البحرية التي وقعت عام 1956 في هذا اليوم.

وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء محافظة كفر الشيخ ، والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبيها استمرار التقدم والرقي بوطننا العزيز.
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