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فن

الإعلامية حليمة بولوند ترقص بالسيف.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:26 م
حليمو بولوند
حليمو بولوند
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نبيل العدوى
موجة من الجدل صاحبت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديو لها وهي تحمل سيفًا وترتدي عباءة قريبة بتصميمها من القفطان.

وجرى تداول المقطع المصور على نطاق واسع، حيث تحاول حليمة بولوند الرقص وسط عدد من الرجال.

وتعرضت بولند بسببه لكثير من الانتقادات، التي وصلت إلى حد الشتم، كما ركز بعض المعلّقين على أنها تبدو وكأنها اكتسبت الوزن.

كانت حليمة بولند تعرضت لهجوم كبير عقب نشرها مقطع فيديو عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من داخل المسجد النبوي تقول من خلاله: "ما شاء الله المنظر يجنن، بزور الحرم النبوي أول وبعدها باروح التغطية الإعلانية".

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