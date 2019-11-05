البرلمان يكثف جهوده لتحمل الحكومة فواتير كهرباء المساجد

طالب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، من الحكومة بضرورة إعفاء دور العبادة من مصروفات الكهرباء.وقال النائب، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان: "لا يعقل أن يدخل المواطن علشان يصلي ركعتين لله يقوم يدفع فلوس علشان الكهرباء".وأشار النائب، إلى أن المصليين كل أول شهر يقومون بجمع المبالغ المستحقة لوزارة الكهرباء، قائلا: "الناس بتتعب علشان تلم الفلوس للكارت بتاع البيه وزير الأوقاف".وانتقد النائب رياض عبد الستار، القرار الصادر من وزير الأوقاف في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يتم جمع الأموال من المصلين لدفع فواتير الكهرباء.!وكان العميد أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل إلى المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بخصوص تقاعس مديريات الأوقاف بالمحافظات عن عدم تنفيذ وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن شحن كروت الكهرباء للمساجد التابعة لوزارة الأوقاف الصادر في شهر مارس 2019 من خلال خطابات صادرة من مديريات الأوقاف إلى شركات الكهرباء إضافة إلى قيام الوحدات المحلية بذات الشأن فيما يخص المساجد الأهلية.وقال أشرف جمال، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، إن ذلك خلق حالة من الاستياء لدى شريحة كبيرة من المواطنين ما يهدر من مجهودات الدولة من خلال تقاعس بعض التنفيذيين.وطالب وكيل دفاع البرلمان بضرورة قيام الدولة بمحاسبة المسئولين المقصرين الذين يقومون بتقاعسهم بخلق حالة من الاستياء للشعب المصري بالرغم من أن الدولة أنهت هذا الموضوع بقرار رئيس مجلس الوزراء.