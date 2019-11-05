السيسي لـ القطاع الخاص: أنتجوا ما تستورده مصر من الخارج.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كل مشروع تم بمصر لم يتم بالرئيس فقط أو الوزارة بل بشركات مصر وكل المصريين العاملين بها، لافتا إلى أنه إذا لم يتم إنشاء تلك الإنجازات كيف كان سيعيش المصريون.



وقال الرئيس خلال افتتاحه اليوم لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء: "أنا بقولكم يا مصريين إن اللى بيتعمل أو اللى اتعمل فى خلال أربع أو خمس سنين اللى فاتوا دول دا ميتعملش فى 15 أو 20 سنة".



وأوضح الرئيس السيسي، أن جزءا كبيرا جدا من المنتجات تأتي من الخارج، مشيرا إلى أن هذه فرصة للقطاع الخاص بإنتاج تلك المكونات بدلا من تلك الشركات، لافتا إلى أن لديهم فرصة للاستفادة من تلك المنتجات الموجودة بمصر إذا كانت لديهم الإرادة.

