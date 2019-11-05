بحجة الصيانة.. تفاصيل جديدة فى التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا

كشفت تحقيقات النيابة العامة ببندر المنيا تفاصيل جديدة في واقعة التنقيب عن الآثار داخل مجمع مدارس خاصة بالمنيا.



أوضحت التحقيقات قيام موظف بمديرية الري بالمحافظة بالاتفاق مع مدير المدرسة والخفير النظامي، على الاستعانة بعاملين والقيام بأعمال التنقيب عن الآثار داخل المدرسة القومية بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، خلال الإجازات الأسبوعية، بحجة إجراء صيانة بخطوط الصرف الصحي، وتبين عدم وجود شواهد أثرية، وأن الحفرة بعمق 7 أمتار، وبعرض 1.5 متر × 1.5 متر، وأسفلها مياه جوفية، وأن المضبوطات غير أثرية عبارة عن قاعدة من عجائن حجرية.



وأكدت التحقيقات مع المتهمين أنهم قاموا بأعمال الحفر بعمق 7 أمتار وبقطر 1.5 × 1.5 متر، واستخدام السلالم الخشبية والمعدات البدائية ومواتير شفط المياه، وتمكنوا من العثور على تابوت حجري، وأن المتهمين عزموا على استمرار أعمال الحفر وإقامة نفق أسفل التربة بهدف الوصول إلى كشف أثري.



وأفادت تحريات البحث الجنائي، التي قام بها المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم المنيا، بإشراف اللواء مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، بقيام المتهمين بأعمال الحفريات خلال الإجازات الأسبوعية والقومية والدينية من خلال المعدات البدائية والسلالم الخشبية ومواتير شفط المياه.



وقرر المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا حبس المتهمين الخمسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضمت قائمة المتهمين محمد.ف.ك موظف بمديرية الري بالمحافظة، وياسر.م.ع مدير المدرسة، ومحمد.م.ع خفير المدرسة، وعمار.م.ج، ومحمود.م.ح. طلاب جامعيين.