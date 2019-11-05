وزراء الكهرباء العرب يعتمدون تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة 2030

اعتمد المجلس الوزاري العربي للكهرباء النسخة المحدثة من الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، داعيا الدول العربية للاسترشاد بها.



وكلف الوزراء أمانة المجلس بالتعاون مع الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك،وتحديث الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 اذا دعت الحاجة وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.



جاء ذلك في القرارات الختامية للدورة ال13 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي انعقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، ودعا المجلس مؤسسات التمويل والشركاء الإقليميين والدوليين للمساهمة في تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة2030 وتقديم الدعم اللازم لذلك.



وعلى صعيد التطورات في الجمهورية اليمنية طلب مجلس وزراء الكهرباء العرب من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتنسيق مع أمانته للتواصل مع الجهات المختصة بالجمهورية اليمنية لتقديم تقرير تفصيلي يتضمن احتياجات قطاع الكهرباء بالجمهورية اليمنية تمهيدا لعرضه على مؤسسات التمويل العربية والإقليمية للمساهمة في تقديم المساندة الفنية وتأهيل الكوادر البشرية اليمنية العاملة في قطاع الكهرباء وفقا للاحتياجات اللازمة.



وطلب المجلس من الهيئة العربية للطاقة الذرية التنسيق مع أمانة المجلس والدول العربية غير المنضمة للهيئة لتحديث التقرير الذي يتم إعداده بشكل دوري حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه ومشروعاتها في هذا الصدد وتكليف الأمانة المجلس بتعميمه على الدول العربية.



وكلف الوزراء المجلس بالتنسيق مع الاتحاد العربي للكهرباء للإعداد والتحضير للمعرض العاشر لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء.



وكلف المجلس لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتنسيق مع المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء لإعداد خارطة طريق لدراسة إمكانية استغلال النفايات كمصدر للطاقة شاملة بناء القدرات والإمكانات المتاحة والأنظمة والتشريعات المطلوبة لهذه الغاية وعرضها على الاجتماع القادم للمجلس.



وكلف الوزراء أمانة المجلس بالتنسيق مع الامانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للبيئة لبلورة رؤية عربية تساعد على الاستفادة من إمكانيات تحويل النفايات الى طاقة وذلك بمشاركة أصحاب المصلحة العاملين في هذا المجال.



وكلف الوزراء أمانة المجلس بالتنسيق مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالإعداد والتحضير لعقد الاحتفالية الثامنة باليوم العربي لكفاءة الطاقة على هامش المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ابريل٢٠٢٠ واعدا الشروط المرجعية لمسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة لعام ٢٠٢٠، وتحديد موضوع مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة ليكون حول أفضل مشروع يستخدم التقنيات الذكية لخدمة كفاءة الطاقة.



كما كلّف الوزراء أمانة المجلس لاستكمال التحضيرات للدورة الخامسة للمنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الشركاء تحت عنوان الابتكار في خدمة الطاقة المستدامة في العالم العربي وذلك يومي ١-٢ ابريل٢٠٢٠.



كما أحيط المجلس علما بمشروع خطة عمل المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء.



وأكد المجلس ضرورة قيام أمانات الربط الكهربائي الثماني والمغاربي وهيئة الربط الخليجي والدول الاعضاء بموافاة أمانة المجلس بالمستجدات اول بأول.



وكلف الوزراء أمانة المجلس بتحديث المستجدات الجارية في مشروعات الربط الكهربائي العربي وبشكل دوري وعرض تقرير بذلك على المجلس في دورته القادمة.



وكلف الوزراء أمانة المجلس بالتنسيق مع الجهات الحكومية الصومالية المعنية والاتحاد العربي للكهرباء بتحديث واستكمال الاستبيان الخاص بالاحتياجات المالية والفنية والصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في الصومال وإعداد تقرير شامل عن احتياجاته ورفعها للاجتماع القادم ووضع خطة لتطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بجمهورية الصومال.



ودعا الوزراء مؤسسات التمويل العربية والإقليمية للمساهمة في اعداد دراسة لتقدير احتياجات الشبكة الوطنية للكهرباء بجمهورية الصومال لاستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية وتقويتها بما يؤهلها مستقبلا للانضمام لمشاريع الربط الكهربائي العربي.