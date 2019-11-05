أحمد داوود في موقف محرج بالجامعة الأمريكية

تعرض الفنان احمد داوود لموقف محرج اثناء تواجده في "الجامعة الأمريكية" برفقة صناع فيلم "ولاد رزق" لتكريمهم على هذا العمل الفني.



ونشر "داوود" فيديو له و هو صاعد علي مسرح الجامعة بشكل ساخر علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "استوري"، وعلق أحمد داوود على الفيديو قائلا: "هنا لما اتخضيت ورجعت تاني".



وشارك الفنان احمد داوود في بطولة فيلم "ولاد رزق 2"، الذي يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد ‏الفيشاوي وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وتم عرضه خلال الفترة الماضية.



يذكر أن أحمد داوود شارك في ماراثون رمضان الدرامي السابق من خلال مسلسل "زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني، حيث جسد دور صديقها الذي يساعدها في حل لغز مقتل شقيقتها التي تقوم بدورها الفنانة ريهام عبد الغفور.