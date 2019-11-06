برلمانية تطالب بتعميم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بكل التخصصات

قالت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن مبادرة قوائم الانتظار إيجابية لمجرد التفكير في هذة المشكلة وتحسب لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأعربت النائبة اليزابيث شاكر، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، عن استيائها من طريقة البيان الذي أعلنت فيه وزيرة الصحة عن عدد الحالات التي تم علاجها عن طريق مبادرة قوائم الإنتظار، مشيرة إلي أنه يجب بدلاً من إعلان كم الحالات التي تم علاجها أن تقوم بعمل مقارنة بين الفترة ما قبل المبادرة و بعدها لكي تطلعنا علي نتيجة المبادرة بشكل صحيح .



