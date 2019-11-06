Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تطالب بتعميم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بكل التخصصات

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
اليزابيث شاكر، عضو
اليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان
Advertisements
القسم السياسي
قالت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن مبادرة قوائم الانتظار إيجابية لمجرد التفكير في هذة المشكلة وتحسب لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعربت النائبة اليزابيث شاكر، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، عن استيائها من طريقة البيان الذي أعلنت فيه وزيرة الصحة عن عدد الحالات التي تم علاجها عن طريق مبادرة قوائم الإنتظار، مشيرة إلي أنه يجب بدلاً من إعلان كم الحالات التي تم علاجها أن تقوم بعمل مقارنة بين الفترة ما قبل المبادرة و بعدها لكي تطلعنا علي نتيجة المبادرة بشكل صحيح .

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنها تتمني أن يتم تعميم تلك المبادرة في جميع التخصصات.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

إصابة مصري في حادث مروري بـ الكويت.. وتصرف غير متوقع من السائق

على طريقة رمضان صبحي.. لاعب الأهلي يستفز الزمالك بطريقة مثيرة في مباراة السلة ..فيديو

الجوكر المصري.. مخطط جديد من الإخوان لنشر الفوضى في مصر ..شاهد

لهذه الأسباب يحرم شرعاً الاتجار في الآثار.. تعرف عليها

بعد خروجها من العمليات .. تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفى

بعد أسما شريف منير وخالد أبو النجا| إعلامية تهاجم الشعراوي بقسوة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة أنيقة.. زوجة محمد حماقي تتألق في عيد ميلاده| شاهد

وكيل وزارة الصحة بالكويت: ملتقى الأسبوع 12 دليل على عمق علاقاتنا مع مصر.. صور

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة