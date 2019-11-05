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اقتصاد

بنك سايب: 3.159 مليون إجمالي بطاقات الائتمان خلال 2019

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:55 م
بطاقات الائتمان
بطاقات الائتمان
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محمد يحيى
قال طارق الخولي، رئيس بنك المؤسسة المصرفية سايب، إن إجمالي بطاقات الائتمان في عام 2019 سجل 3.159 مليون بطاقة مقابل 3 ملايين بطاقة في العام الماضي.

وأضاف طارق الخولي خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الناس والبنوك تحت عنوان " التحديات والتهديدات التي تواجهه الثورة الرقمية" برئاسة محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ؛ أن البنك المركزي شجع البنوك علي زيادة المحافظ البنكينة بنسبة 10% لزيادة العملاء سيتم تجميد الرخصة للبنك لفترة معينة بما يساعد علي افساح المجال أمام البنوك لتقديم الخدمات المصرفية.

وذكر طارق الخولي أن تطوير العمل المصرفي يتطلب المزيد من توسيع الخدمات المصرفية خصوصا خدمات الانترنت البنكي لزيادة أعداد العملاء لدي البنوك، مشددا علي المصارف الشركات بضرورة العمل علي توفير المعايير الأمنية لتأمين المعلومات ومنع الاختراق لحسابات العملاء.

وأوضح طارق الخولي أن الإعلانات المرئية بالبنوك أصبحت مكلفة وهو ما جعل بعض الجهات المصرفية للتسويق لمنتجاتها وخدماتها علي مواقع التواصل الاجتماعي و "السوشيال ميديا".




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