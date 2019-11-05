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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين يزف بشرى للمواطنين: انخفاض الأسعار 50%

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:53 م
شيماء مجدي
أكد محمد فرج ، رئيس اتحاد الفلاحين، أن جميع الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن بالأسواق انخفضت بشكل كبير عن مثيلاتها فى مثل تلك الأيام من العام الماضى ؛ حيثُ انخفضت البطاطس بنسبة 50% عن مثيلاتها من العام الماضى.

وأضاف "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن انخفاض الأسعار أو ارتفاعها يخضع لقانون العرض والطلب ولا يمكن تثبيتها بالأسواق كما يعتقد البعض.

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وأشار "رئيس اتحاد الفلاحين" إلى أن أسعار المواشى انخفضت بنسبة كبيرة عن العام الماضى مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق ولولا وجود بعض التجار لانخفضت الأسعار أكثر .

وأشار إلى أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها عن الطبيعي ومع الحساسية الشديدة للرأي العام من ارتفاع أسعار أي سلعة غذائية، إلا أن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على إعطاء المنتجين الزراعيين هامش ربح يشجعهم على الاستمرار في الانتاج وعلي التوسع في مشاريعهم الزراعية.
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