علاء عابد: تسلم مصر رئاسة الأفريقية لحقوق الإنسان مسئولية كبرى

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل مصر أن تسلم مصر من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحضور 44 دولة إفريقية أعضاء اللجنة، وممثلين عن الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والبعثات الدبلوماسية في مصر يمثل مسئولية كبرى على مصر لإعطاء أولوية قصوى لملفات حقوق الإنسان بدول القارة السمراء خاصة فى ظل الرئاسة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى.



وأعلن النائب علاء عابد، فى بيان له أصدره، منذ قليل استعداد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى التعاون مع جميع الجهات المسئولة للاهتمام بملفات حقوق الإنسان داخل جميع الدول الأفريقية بمفهومها الشامل، مؤكدا أن مصر فى مقدمة الدول التى أعطت لملفات حقوق الإنسان بإفريقيا أكبر اهتمام من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات المهمة التى أطلقها الرئيس السيسى وفى مقدمتها ملف مبادرة علاج مليون مواطن إفريقي من فيروس سى إضافة إلى اهتمام مصر بملفات الإسكان والتعليم وإرسال القوافل الصحية لمختلف الدول الأفريقية.



تجدر الإشارة إلى أن الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هى منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بإفريقيا، وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء، وذلك من أجل تعزيز قدراتها، بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.



وكان قد تم التوقيع على وثيقة إنشاء الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة المؤتمر السادس للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان المنعقد بكيجالى (رواندا) في أكتوبر 2007. و يكون مقرها نيروبي (كينيا) . تقوم رؤية الشبكة على تحقيق مسعى توفر كل بلد من بلدان القارة الإفريقية على مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فعالة، مطابقة لمبادئ باريس ومساهمة في تكريس حقوق الإنسان والعدالة لفائدة جميع المواطنين في القارة الإفريقية.