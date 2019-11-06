بـ اجتماع وزراء الكهرباء العرب.. مصر: نجهز لاستضافة منتدى الطاقة النووية ديسمبر المقبل.. وأبو الغيط: الهيدروجين أهم مصادر الطاقة في المستقبل ويوفر مليارات الدولارات للعرب | شاهد

عقد وزراء الكهرباء العرب اجتماع دورتهم الـ 13 فى مقر الجامعة العربية برئاسة ليبيا خلفًا للكويت.





وأكد محمد شاكر وزير الكهرباء خلال كلمته فى الاجتماع أن تغير المناخ أصبح أمرًا واقعًا وهناك توافق على أن المناخ يتغير أساسًا نتيجة للانبعاثات التى يسببها الإنسان، ولا شك أن التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية سيكون لها انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأنظمة الإيكولوجية الطبيعية فى المنطقة العربية، وسوف يضيف تحديًا كبيرًا إلى مجموعة التحديات التى تواجهها الدول العربية فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولذلك كان من الضرورى العمل على الاستفادة من الأنشطة المرتبطة بمجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للمساهمة فى تقليل الآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخى.





وأوضح شاكر أنه يجرى حاليًا الإعداد لعقد المنتدى العربى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية، والذى تستضيفه القاهرة فى ٢ ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن الهيئة العربية للطاقة الذرية تقوم بالتنسيق مع أمانة المجلس العربي لوزراء الكهرباء لتحديث التقرير الذى يتم إعداده بشكل دوري حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر، ومقدمًا الشكر للهيئة لـ مجهوداتها فى مجال نشر استخدام التقنيات النووية فى إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.





مذكرة تعاون

وعلى هامش اجتماع الوزراء وقعت مصر مذكرة تفاهم مع الأردن وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، لربط منظومات الكهرباء بينهم.





ومن جانبه دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية الحكومات ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية بتقديم الدعم والمساندة الفنية وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع الكهرباء لكل من الصومال واليمن، من أجل تقليل المعاناة وتحقيق التعافي المنشود في مجال الطاقة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجههما.





تنويع مصادر الطاقة

وقال أبو الغيط فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادى - إن العالم يتجه بشكل متزايد لتنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة، مشيرًا الى أن دول العالم تستثمر مئات المليارات في الطاقة المتجددة سنويًا.. وأشار إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أن الإنفاق العالمي علي مشاريع الطاقة يبلغ 45 تريليون دولار خلال السنوات الأربعين المقبلة بهدف تعزيز الخيارات المختلفة لمصادر الطاقة.





وأضاف أبو الغيط أن الطلب علي مصادر الطاقة في تزايد مستمر وأن المنطقة العربية يشكل الطلب على الكهرباء فيها ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، مشيرًا إلى أن الدول العربية تعتمد بشكل شبه كامل على النفط والغاز لتلبية متطلباتها من الطاقة حيث يمثلان هذان المصدران أكثر من 90% من إجمالي استهلاك الطاقة.





الطاقة المستدامة

وأوضح أبو الغيط أنه في إطار الطاقة المستدامة مطروح علي المجلس موضعي تحويل النفايات الصلبة الى طاقة والثاني طاقة الهيدروجين حيث يزدهر حاليا برنامج تحويل النفايات الى طاقة بواسطة تكنولوجيات تولد منها كهرباء او حرارة او وقود حيوي او صناعي، مشددا علي ضرورة إعداد خارطة طريق لدراسة استغلال النفايات كمصدر للطاقة.





وشدد على أن اقتصاد طاقة الهيدروجين تعتبر أحد أهم مصادر الطاقة في المستقبل ويمكن ان يساعد الدول العربية على توفير مليارات الدولارات كل عام عن طريق خفض تكاليف الطاقة، والمساهمة في استدامة قطاع الطاقة، داعيا الى تقييم إمكانات الهيدروجين ومدى مساهمة في إمدادات الطاقة لعام 2040، وبلورة رؤية عربية للاستفادة لهذا المصدر الواعد.





الربط الكهربائى