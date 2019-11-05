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رياضة

تقديم موعد مران الأهلي بـ الإمارات

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبه مبكرا اليوم الثلاثاء على ملعب شباب أهلي دبي بقرار من رينيه فايلر المدير الفني للفريق، الذي رأى تقديم موعد التدريب ساعة، في اليوم قبل الأخير من معسكر الفريق المقام حاليا بالإمارات.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي معسكره في الإمارات غدا الأربعاء، يعود بعدها للقاهرة، حيث يحصل الفريق على راحة لمدة 4 أيام بقرار من الجهاز الفني، على أن يستأنف المران من جديد بعد العودة من الاجازة استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لاستئناف مباريات الدوري العام الشهر الحالي، بالإضافة إلى لقاء النجم الساحلي التونسي في ذهاب دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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