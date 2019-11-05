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حوادث

مصاب في حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية يسرد لحظات الانفجار

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:03 م
حادث محاولة اغتيال
حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق
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أحمد مهدي
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لشهادة محمد خميس، أحد المصابين في حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وذكر الشاهد أنه في يوم الواقعة كان يقدم أوراقه في إحدى شركات النقل البحري، مشيرًا لدراسته في معهد الدراسات العليا التابع للقوات البحرية، وبعد خروجه من مقر الشركة كان متجهًا إلى البحر لاستقل سيارة أجرة، فتوقف للإفطار على عربة فول، ليحدث الانفجار الذي أصابته شظاياه خلال تلك الأثناء.

وأشار الشاهد إلى أن سيارة الإسعاف سرعان ماوصلت لمكان الانفجار ونقلته لمستشفى مصطفى كامل العسكري، وتلقى هناك العلاج اللازم، وداوم العلاج من 5 إلى 6 شهور.

وأوضح الشاهد بأنه كان في منطقة رشدي، وتحديدًا شارع المعسكر الروماني، وإصابته بشظية جاءت في العصب، والجانب الأيمن، والساق، وشدد :"لم تخرج أي شظية من جسدي"، مشيرًا لرأي الأطباء بضرورة عدم استخراج أي شظية حتى لا يتضرر جزء آخر من جسده.

وأضاف الشاهد إلى معاناته من تنميل في باطن القدم، وشظية قريبة من الكلية اليمين، وخسر الوظيفة التي كان سيعمل فيها، وجواز السفر والشهادات التي استخرجها.

وعن قصد القائمين بالانفجار، قال الشاهد إن الهدف كان استهداف مدير الأمن، لافتًا إلى أنه وأثناء تناوله وجبة الإفطار كان يسمع همس الناس حوله بأن ركاب مدير الأمن يمر في الشارع، وسرعان ما انفجرت القنبلة التي تسبتت في إصابته.

وتابع الشاهد إلى أنه يود الادعاء مدنيًا عن إصابته، فوجهته المحكمة إلى الإجراءات القانونية الواجب الالتزام بها لإقامة الادعاء المدني.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و رأفت زكي وسكرتارية حمدى الشناوى.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية ، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة. وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرورسيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.

ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين 21.
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