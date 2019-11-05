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فن

تعرف على موعد حفل محمود العسيلي في أمريكا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:51 م
أحمد داود
أحمد داود
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قسم الفن
روج الفنان محمود العسيلي لـحفله المقبل يوم 17 نوفمبر بالولايات المتحدة الامريكية ونشر صورة اعلان الحفل علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".

ويستعد الفنان محمود العسيلي، لطرح أغنية جديدة على طريقة السنجل، بمناسبة اقتراب حلول فصل الشتاء، حيث يقوم بوضع اللمسات النهائية عليها تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

واعتمد العسيلي، على طرح الأغاني الخاصة به في شكل أغاني سنجل بعيدًا عن الألبومات، كما يقوم بتصويرها على شكل فيديو كليب، وتحقق الأغاني الخاصة به نجاحًا كبيرًا .
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