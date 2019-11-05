الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: التحكم في سرقة المعلومات مستحيل

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أنه لا يمكن على الإطلاق التحكم في القضاء على سرقة المعلومات والبيانات في ظل قيام الهاكرز، باستخدام تقنيات متطورة للسطو على المعلومات.



جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الناس والبنوك تحت عنوان "التحديات والتهديدات التي تواجه الثورة الرقمية" برئاسة محمد الأتربي، رئيس بنك مصر.



وأوضح غنيم، أن تلك الحرب ستظل مستمرة ولكن على البنوك والجهات المعنية، العمل دوما على تطوير أنظمتها الأمنية والمعلوماتية.



ذكر أن تأمين المعلومات وسريتها ينبغي أن يتم تخصيص جزء من الميزانية الخاصة بالمؤسسات والبنوك لتأمين معلوماتها إذ أن ترشيد الإنفاق على تلك البنود يؤدي لاختراقها.