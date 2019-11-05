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محافظات

سفير سويسرا يشيد بأمن سيناء: قضينا أوقاتا رائعة في سانت كاترين

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:09 م
ملتقي سانت كاترين
ملتقي سانت كاترين لتسامح الأديان
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ايمن محمد
أرسل "بول جارنييه" السفير السويسري بالقاهرة خطابا رسميا موجها للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، توجه فيه بالشكر لمحافظ جنوب سيناء لدعوته لملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان الذي عقد بمدينة سانت كاترين في أكتوبر الماضي.

وقال في خطابه أنه قضي أوقاتا رائعة بمدينة سانت كاترين، كما وجه الشكر لمنظمي الملتقى وأشاد بحسن الاستقبال والضيافة والتأمين الجيد.

كان ملتقى سانت كاترين قد عقد في الفترة من 10 الي 12 أكتوبر 2019 في نسخته الخامسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذلك بحضور وزراء و40 سفير بالاضافة للوفود ممثلي الطوائف الدينية المختلفة ومراسلي الصحف ووكالات الانباء العالمية وحقق الملتقى نجاحا باهرا أشاد به الجميع داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
سفير سويسرا يشيد بأمن سيناء: قضينا أوقاتا رائعة في سانت كاترين
سفير سويسرا يشيد بأمن سيناء: قضينا أوقاتا رائعة في سانت كاترين
سفير سويسرا يشيد بأمن سيناء: قضينا أوقاتا رائعة في سانت كاترين
سفير سويسرا يشيد بأمن سيناء: قضينا أوقاتا رائعة في سانت كاترين
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