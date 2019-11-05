خبأته في مكان غريب.. القبض على روسية حاولت تهريب 2 كجم ذهب من الصين

يتفنن المهربون في اتباع طرق غريبة لضمان نجاح عمليات التهريب لنها تدر عليهم أرباحا كبيرة، ولكن ما فعلته سيدة روسية خلال محاولتها تهريب كمية من الذهب من الصين كان أمرا غير متوقعا وتم القبض عليها.





وقالت صحيفة نيو ستريتس تايمز: إن ضباط ضباط الجمارك الروس احتجزوا امرأة على الحدود الصينية، كانت تهرب حوالي 2 كيلوجرام من الذهب في حذائها.





تم القبض على السيدة بعدما لفتت الأنظار إليها حيث بدت وكأنها تمشي بشكل غريب، وقالت السيدة مارينا بويكو، المتحدثة باسم سلطات الجمارك الإقليمية، إن الروسية احتجزت في مركز جمركي في شرق سيبيريا بعد أن لاحظ المسؤولون أنها كانت عصبية وتتصرف بطريقة مشبوهة.





وتابعت مارينا أن السيدة الروسية وضعت قدما بشكل غير طبيعي أمام الأخرى، وأدى البحث إلى اكتشاف ثماني قطع من الذهب وزنها الإجمالي ما يقرب من 1.9kg.





وتم ربط السبائك بنعال حذائها بشريط لاصق، وتقدر قيمة الذهب المهرب بأكثر من خمسة ملايين روبل (107300 دولار سنغافوري).





وفتحت السلطات قضية جنائية بعدما ادعت السيدة أنها حاولت تهريب الذهب بناءً على طلب مواطن صيني.



