بعد نجاح أول مصارعة نسائية في السعودية.. WWE تمد شراكتها مع المملكة

أعلن اتحاد "WWE RAW"، أمس الاثنين، عن مد الشراكة مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية حتى عام 2027، وذلك بعد نجاح أول مصارعة نسائية في السعودية





وكان الاتحاد قال في مارس عام 2018، إن فعاليات رويال رامبل royal rumble تُعتبر أول شراكة متعددة المنصات مع الحكومة السعودية، والتي يعقد منها الآن 4 فعاليات، وفقًا لما ذكره موقع ريستلينج أينك الأمريكي.





وأضاف الموقع أنه لا يوجد أي تفاصيل حالية عن موعد إقامة فعاليات WWE والتي مقرر عقدها في المملكة في مطلع عام 2020 أو ربما آخرها.



