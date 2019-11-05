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منوعات

بعد نجاح أول مصارعة نسائية في السعودية.. WWE تمد شراكتها مع المملكة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:02 م
أول مصارعة نسائية
أول مصارعة نسائية في السعودية
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قسم المنوعات
أعلن اتحاد "WWE RAW"، أمس الاثنين، عن مد الشراكة مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية حتى عام 2027، وذلك بعد نجاح أول مصارعة نسائية في السعودية

وكان الاتحاد قال في مارس عام 2018، إن فعاليات رويال رامبل royal rumble تُعتبر أول شراكة متعددة المنصات مع الحكومة السعودية، والتي يعقد منها الآن 4 فعاليات، وفقًا لما ذكره موقع ريستلينج أينك الأمريكي.

وأضاف الموقع أنه لا يوجد أي تفاصيل حالية عن موعد إقامة فعاليات WWE والتي مقرر عقدها في المملكة في مطلع عام 2020 أو ربما آخرها. 

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية احتضنت الأسبوع الماضي، مباراة مصارعة نسائية، وهو الحدث الأول في تاريخ المملكة.
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