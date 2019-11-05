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رياضة

يورجن كلوب: هذا هو سر فوز ليفربول وتسجيل الأهداف + 90

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:09 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سر تسجيل فريقه العديد من الأهداف القاتلة، في الدقائق الأخيرة من المباريات، هذا الموسم.

واستطاع ليفربول في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي، أن يقلب تأخره أمام أستون فيلا بهدف سجله اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه في آخر 4 دقائق من عمر المباراة، إلى فوز بهدفين عن طريق روبرتسون وساديو ماني.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي:" رغبة الفريق في تحقيق الانتصارات دائما، والسعي لتحقيق أفضل نتيجة أحد أسباب تسجيلنا للعديد من الأهداف في الأوقات القاتلة.

وأضاف كلوب:" آخر ثلاث مباريات كنا متأخرين في البداية، لكن استطعنا أن نقلب النتيجة في الدقائق الأخيرة".

واختتم: "لا يهمني تلقي فريقي أهدافا في البداية، طالما أننا نعود ونحقق الانتصار في النهاية".

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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