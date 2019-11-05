لتحقيق الحماية الكاملة للأطفال.. محافظ أسوان يلتقى وفد منظمة اليونيسيف

تواصل محافظة أسوان أوجه التعاون المستمر مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة الطفولة للأمم المتحدة "اليونيسيف" لتحقيق هذا الهدف من أجل تحسين حياة الطفل الأسوانى وتنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسى (حياة كريمة).



ورصد "صدى البلد" لقاء اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بوفد اليونيسيف لمفوضية، بلجيكا برئاسة برونو مايس ممثل المنظمة بمصر وبحضور الدكتور هاشم عبد الحميد منسق لجان الحماية بأسوان حيث تناول اللقاء نتائج زيارة الوفد الميدانية لمتابعة جهود وأنشطة التعاون المنفذة بأسوان خلال الفترة الماضية وهو الذى ساهم فى أن تكون نموذج ايجابي يحتذى به فى هذا الاتجاه.



وخلال اللقاء أشاد اللواء أحمد إبراهيم بالدور الإنسانى لمنظمة اليونيسيف وسعيها الدؤوب لتحقيق الحماية الكاملة للأطفال ومناهضة العنف ضدهم على مستوى العالم وهو ما يتم تنفيذه على أرض الواقع بجدية وإيجابية ملحوظة، ويلقى اهتماما كبيرا من المحافظة والجهات والوزارات المختلفة بمصر لتحقيق الأهداف المأمولة والمرجوة من تنفيذ هذا البرنامج للوصول للحماية المطلوبة للأطفال وتوجيه أوجه الرعاية لهم بما يساهم فى خلق أجيال مؤهلة ومدربة وقادرة على تحمل المسئولية ومواجهة التحديات.



وأكد المحافظ أن المحافظة من جانبها مستمرة أيضًا فى أداء الدور المنوط لها بإتفاقية التفاهم التى تم توقيعها فى مايو 2017 وتم تجديدها فى فبراير الماضى والتى تستهدف بناء قدرات أعضاء لجان حماية الطفل والأمانات الفنية على مستوى المحافظة للقيام بدورها الفعال في تحديد واكتشاف وتقديم الدعم اللازم لحالات الأطفال المعرضين للخطر مع مواجهة حالات العنف التى تمارس ضدهم وخاصة فى المدارس، وأيضًا تنمية أسلوب وآلية التعامل مع الأطفال بلا مآوى وإدماجهم فى كيانات مجتمعية صحية وصالحة.



وطالب المحافظ مسئولى منظمة اليونيسيف بمزيد من أوجه التعاون لتعزيز سبل الإستثمار الأمثل للأطفال واستغلال قدراتهم الكامنة فى السلوكيات الإيجابية التى تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع المحيط بهم.



ووجه محافظ أسوان لوفد اليونيسيف الدعوة لحضور فعاليات مهرجان تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل فى فبراير القادم للاستمتاع بهذا الحدث العالمي الفريد وخاصة فى ظل ما تشهده المحافظة من فعاليات متنوعة بإعتبارها عاصمة للشباب الإفريقى والتى بدأت بملتقى الشباب العربى الإفريقى فى مارس الماضى وتختتم بمنتدى السلام والتنمية فى ديسمبر القادم .



ومن جانبه قدم برونو مايس شكره الجزيل لمحافظ أسوان على حسن وحفاوة الإستقبال وتقديم أوجه الدعم لإنجاح وتفعيل إتفاقية التعاون المبرمة مع المحافظة ، موضحًا بأن الهدف من زيارة وفد اليونيسيف لمفوضية بلجيكا لأسوان هو رؤية نتائج وثمار الشراكة على أرض الواقع والذي يتماشى مع السياسة الوطنية لبرنامج الحماية والتنمية المبكرة للأطفال والذى يتم تنفيذه فى 14 محافظة وتعد أسوان من أفضل النماذج المنفذة لذلك ، وبالتوازي مع ذلك يتم التنسيق المستمر مع الوزارات المختلفة والمحافظة ، بجانب المجلس القومى للأمومة والطفولة ، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى لعقد مقابلات مع لجان حماية الطفل وتنظيم مناقشات تفاعلية مع الأخصائيين الإجتماعيين وأيضًا الأطفال من أجل التوسع فى تقديم الخدمات المختلفة ومنها إعداد المناهج الخاصة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الثالث.



وأشار ممثل منظمة اليونيسيف إلى أنه من النتائج الإيجابية التى حققتها الجهود المشتركة لتنفيذ مذكرة التفاهم بأسوان من أجل حماية الأطفال هو تعزيز التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتفعيل مبادرة نادى الأسرة وتعميم حماية الطفل فى وحدات الرعاية الصحية الأولية ، بجانب تبنى سياسات حماية الطفل بعدد 15 مدرسة عامة وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين على التهذيب الإيجابي ومهارات الوالدية الإيجابية ، لافتًا إلى أنه سوف يتم استثمار هذه الجهود والنتائج الإيجابية المشرفة لتكون حافزًا ونموذج مثالى لأفضل الممارسات التى تنفذها المنظمة بالتعاون مع باقى المحافظات بمصر فى الفترة القادمة.



وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإلتقاط الصور التذكارية مع وفد اليونيسيف تقديرًا على حرصهم لتقديم أوجه الدعم المختلفة لإنجاح برنامج الرعاية والحماية للطفل الأسوانى على الوجه الأكمل.