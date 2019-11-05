قرد يتسبب في مصرع طفل عمره 4 أشهر.. تفاصيل محزنة

لقي طفل عمره أربعة أشهر حتفه إثر تعرضه لحادث غريب من نوعه لدرجة أنه يكاد لا يُصدق، حيث كان المتسبب في ذلك الحادث الذي أودى بحياته "قرد"، وجاء ذلك بعد أن أسقط عليه حجرًا.



وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الثلاثاء، الضوء على تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى الطفل كان متواجدًا برفقة والديه في منزل العائلة بولاية "أوتار براديش" الهندية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عندما التقط "قرد" كان يلهو بالقرب من شرفة المنزل حجرًا على نحو مفاجئ وأسقطه على رأس الصبي، الأمر الذي أسفر عن تعرضه لإصابة خطيرة.



ونُقل الطفل في أعقاب ذلك إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاته؛ ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث المروع.