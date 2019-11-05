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تعليم

جامعة الفيوم تنظم معرض خيري لطالبات المدن الجامعية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:05 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم افتتح الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المعرض الخيري لطالبات المدن الجامعية والتي نظمته إدارة المدن الجامعية بالجامعة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

بحضور الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور مسعود عبد الحميد مسئول التواصل ومنسق الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية و فايزة حجي مدير عام المدن الجامعية وعددا من الطالبات .

أكد الدكتور خالد عطالله أن الجامعة حريصة على تنظيم المعارض الخيرية التي تعد صورة من صور التكافل الاجتماعي.

وأشاد بالمستوى المتميز للمعرض وجودة المعروضات التي تعكس جهد المنظمين للمعرض، مضيفا أن جميع المعروضات بالمجان للطالبات وقد لقي المعرض إقبالا كبيرا من الطالبات .
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