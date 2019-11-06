الصحافة الورقية تصارع الموت.. استغاثات لإسقاط الديون وظهور قانون حرية تداول المعلومات.. وخبراء: الأزمة إدارية ولابد من التطور لمواكبة التغييرات

ليلى عبد المجيد: المواطن العادى من حقه أن تكون المعلومات متداولة

هبة السمرى: مشكلة الصحف الورق عالمية وإسقاط الديون ليس الحل

حماد الرمحى: أزمة الصحافة الورقية أزمة إدارية وليست اقتصادية





من جانبه، قال الكاتب الصحفى حماد الرمحى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن أزمة الصحافة الورقية هى أزمة إدارية تتعلق بجهات إدارة ملف الصحف الورقية فى مصر.

تواجه الصحف الورقية أزمة كبيرة منذ سنوات، فنجد أن نسب التوزيع تضاءلت وبالتالى الإعلانات أيضًا، فأصبح هناك عجز فى الموارد التى تمول هذه الصحف ومنها ما أغلق والآخر يصارع الموت، لذلك ظهرت استغاثات لوضع حلول للأزمة الراهنة، ونادى بعض الخبراء فى منتدى إعلام مصر بإسقاط الديون عن كاهل الصحف وظهور قانون حرية المعلومات لإحياء الصحف الورقية مرة أخرى.وعن هذا الأمر، قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام جامعة القاهرة، إن ظهور قانون حرية تداول المعلومات مطلب أساسى لأن المعلومات هى المادة الأساسية للصحافة التى يجب أن تكون متاحة وسهل الحصول عليها ما عدا المعلومات التى تخص الأمن القومى.وأضافت الدكتورة ليلى عبد المجيد أنه منذ أكثر من خمس سنوات وهناك إلحاح على صدور هذا القانون، وهناك مشاريع قوانين قدمت بالفعل من منظمات المجتمع المدنى ونقابة الصحفيين والبرلمان السابق.وأكدت أستاذ الصحافة أن هذا القانون يخص المجتمع كله وليس الصحفيين فقط، لأن المواطن العادى من حقه أن يصل للمعلومات التى يريدها بسهولة والدستور به مادة يكفل بها حرية تداول المعلومات لكن لا يطبق على أرض الواقع.وأوضحت أن جزءا من مشكلة المؤسسات الصحفية القومية هى المشاكل الاقتصادية المتعلقة بالتمويل، والديون المتراكمة من الضرائب والتأمينات والقروض التى حصلوا عليها، وشددت على ضرورة أن تقوم الدولة بتخفيف هذه الديون، لافتة إلى أن الأمر يحتاج دراسة، والهيئة الوطنية للصحافة تستطيع التفاوض والوصول لحل والتخفيف عن كاهل المؤسسات الصحفية.فى سياق متصل، أوضحت الدكتورة هبة السمرى، أستاذ الإعلام ووكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن ظهور قانون حرية تداول المعلومات مهم جدًا لصالح الصحافة.وأكدت هبة السمرى أن إسقاط الديون عن المؤسسات الصحفية لن يستطيع إحياء الصحف الورقية لأن هناك مشكلة تواجهها هذه الصحف وهى التوزيع.وقالت إن الصحافة الإلكترونية غزت الإعلام، وسيكون لها مكانة أكبر فى المستقبل ولابد من الاعتراف بذلك.وأضافت: "لابد أن نخرج من إطار الورق الذى لم ينته لكنه سيقل، وهذه المشكلة عالمية وليست بمصر فقط".وأضاف حماد الرمحى أنه فى جميع الدول المتقدمة مازالت الصحيفة الورقية متقدمة بشكل غير مسبوق، لأنهم يدركون الفرق بين الصحافة الورقية والإلكترونية.وأوضح عضو نقابة الصحفيين أن الصحف الورقية من وجهة نظر الحكومات والأجهزة والأنظمة البحث بمثابة وثائق تاريخية يمكن الرجوع إليها فى أى وقت.وأكد أن اليابان رغم تفوقها التكنولوجي نجد أن الصحافة الورقية بها هى الأكثر انتشارًا، وكذلك الهند التى تقوم بتوزيع 280 مليون نسخة ورقية يومية رغم أنها من أهم وأبرز الدول المتقدمة تكنولوجيا ولديها صناعة غير مسبوقة.