فتاة عمرها 35 عاما وأخوها يرفض زواجها.. فيديو



قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز الزواج بدون تقديم الخاطب شبكة لمخطوبته؛ إذا تراضى الطرفان على ذلك واتفقا عليه.



وأوضح « شلبى» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه: « هل الشبكة من أركان الزواج وحكم الزواج بدونها؟»، أن الشبكة ليست من أركان الزواج، وإنما الذى لابد منه عند الزواج هو المهر؛ فهو من واجباته.



وأضاف خلال فيديو بثته دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب»، أن المهر فى الغالب يطلق قائمة المنقولات الزوجية أو مؤخر الصداق، أو الشبكة أو جميعها، مشيرًا إلى ان تراضى الطرفين هو الضابط لذلك.



وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشرع الحنيف قد حفظ المرأة وبين مكانتها العظيمة وضمن لها حقوقها كافة منذ الصغر وحتى الزواج من مهر وشبكة ونفقة وما نحوها.



وأوضح «عويضة » خلال البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يصح الزواج بغير عقد ولا ولي ولا إعلان كأن يقول الرجل للمرأة البالغة أنت زوجتي أمام الله تعالى ورسوله وهي وهبت له نفسها وقالت له قبلت؟»، أن هذا كلام فارغ واستهتار بشرع الله سبحانه وتعالى.



وأضاف أن عقد الزواج هو عقد عظيم يكون فيه شهود وولي للمرأة ومجلس عقد وإشهار بحيث يكون الناس على علم به، إنما أن يختزل الزواج في كلمات بين الرجل والمرأة فقط، فهذا لا يجوز، فالصحابة رضوان الله تعالى عنهم - لم يفعلوا ذلك.



وتابع: أما مسألة وهب المرأة نفسها لرجل فهذا الأمر خاص برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهو فقط لا يحتاج لولي لأنه -صلى الله عليه وسلم- أبو الأمة.



وحذر النساء من فعل ذلك سواء كانت كبيرة أو صغيرة مطلقة أو أرملة وفتاة بكر فتكون مصيبتها كبيرة، فينبغي على المرأة ألا تبيع نفسها بالرخيص، فهناك من الرجال من يستغلون هذا، فالمرأة هي من تحمل المصيبة فوق رأسها، قائلًا: إياكم والاستهتار فهذه ليست طريقتنا من الأساس، حيث إن الشرع الحنيف بيّن مكانة المرأة العظيمة وضمن لها حقوقها من مهر وشبكة ونفقة وما نحوها.







تلقى الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول" فتاة عمرها 35 عاما وأخوها يرفض زواجها".أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه آثم شرعًا وعليه ان يقتضي بزوج لها ولا حرج في ذلك.