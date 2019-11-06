محمد راتب النابلسي: النفس البشرية تعذب صاحبها على ما فعله من ذنوب ومعاصٍ

قال الدكتور محمد راتب النابلسي، إنه يجب على الإنسان ألا يستهين بنفسه، لأنه مفطور مبرمج ممنهج على منهج الله، فإذا عصي الله؛ فأول من يحاسبه على ما فعله ذاته.





وأوضح الدكتور محمد راتب النابلسي، خلال لقائه بفضائية «اقرأ»، أن النفس البشرية تعذب صاحبها على ما فعله من ذنوب ومعاصي، وتقصير فى حق المولى عز وجل .





ذنوب ومعاصي يغفرها الله لك بالصلوات الخمس فقط





أوصى مجمع البحوث الإسلامية، بالمحافظة على العبادات والطاعات، لأنها تعد من مكفرات الذنوب، التي يغفر بها الله سبحانه وتعالى لعباده ما يرتكبون من معاصي وخطايا.





وأكد مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها على فيس بوك، على ضرورة اجتناب كبائر الذنوب، مشيرًا إلى أنه ورد عن بعض أهل العلم قالوا إن الطاعات من غير توبة تكفر الذنوب صغائرها وكبائرها، فيما أن جمهور العلماء قالوا إن المكفر من الذنوب بمجرد الطاعات دون التوبة، هو الصغائر فقط.





وأضاف مجمع البحوث الإسلامية، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأن أداء الصلوات الخمس يغفر الله- سبحانه وتعالى- بها ذنوب العبد بشرط واحد وهو اجتناب الكبائر، مشددًا على ضرورة عدم ارتكاب الكبائر، فإن لم تجتنب الكبائر؛ لا تكفرها الطاعات، ولا بد من التوبة ، والندم على فعلها، والعزيمة على الإقلاع عنها.



