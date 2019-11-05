أخبار الفن| مواقع لبنانية تبرز علاقة مريم فخر الدين بـ الشعراوي.. وسمية الخشاب تتجاهل حكم حبسها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
برغم الحكم بحبسها 3 سنوات.. تكريم سمية الخشاب في إسبانيا
رغم الحكم الصادر بحقها قبل أيام والذى يقضى بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، كرمت إدارة المهرجان الدولي للقفطان المغربي بمدينة برشلونة الإسبانية، في دورته الأولى الفنانة المصرية سمية الخشاب.
الإعلامية حليمة بولند ترقص بالسيف.. فيديو
موجة من الجدل صاحبت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديو لها وهي تحمل سيفًا وترتدي عباءة قريبة بتصميمها من القفطان.
بعد الأزمة الأخيرة.. المواقع اللبنانية تبرز علاقة مريم فخر الدين بالشيخ الشعراوى
استغل عدد من المواقع اللبنانية والعربية الجدل الأخير الذي أثير على خلفية تصريحات أسما شريف منير عن الشيخ محمد متولى الشعراوى قبل أن تراجع نفسها وتعتذر، وروت علاقة الشيخ الراحل بالفنانة مريم فخر الدين وكيف علمها الصلاة فى سن متقدمة.
أحمد داوود في موقف محرج بالجامعة الأمريكية
تعرض الفنان احمد داوود لموقف محرج أثناء تواجده في "الجامعة الأمريكية" برفقة صناع فيلم "ولاد رزق" لتكريمهم على هذا العمل الفني.
محامي محمد الشرنوبي يقدم مستندا جديدا للموسيقيين بعد وقفه عن الغناء
في تطور جديد لقضية المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبى، قدم المحامى الدكتور حسام لطفي، المستشار القانوني للفنان محمد الشرنوبي، خطابًا إلى نقابة المهن الموسيقية، أكد فيه أن المذكرة التي تم تداولها بشأن قرار إيقاف الفنان من قبل النقابة لم تشر إلى تحول عقد إدارة الأعمال من المنتجة نفسها إلى شركة للفنان حصة فيها.
بعد 16 سنة.. تفاصيل فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد| فيديو
كشف المنتج وليد منصور تفاصيل فيلم الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديد ، والذي تعود به إلى السينما بعد غياب طويل، وقال فى تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية أنه ينوي تقديم الفنانة شيرين عبد الوهاب في صورة جديدة كليا بعيدا عن الأكشن والكوميديا.
برغم الحكم بحبسها 3 سنوات.. تكريم سمية الخشاب في إسبانيا
رغم الحكم الصادر بحقها قبل أيام والذى يقضى بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، كرمت إدارة المهرجان الدولي للقفطان المغربي بمدينة برشلونة الإسبانية، في دورته الأولى الفنانة المصرية سمية الخشاب.
الإعلامية حليمة بولند ترقص بالسيف.. فيديو
موجة من الجدل صاحبت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديو لها وهي تحمل سيفًا وترتدي عباءة قريبة بتصميمها من القفطان.
بعد الأزمة الأخيرة.. المواقع اللبنانية تبرز علاقة مريم فخر الدين بالشيخ الشعراوى
استغل عدد من المواقع اللبنانية والعربية الجدل الأخير الذي أثير على خلفية تصريحات أسما شريف منير عن الشيخ محمد متولى الشعراوى قبل أن تراجع نفسها وتعتذر، وروت علاقة الشيخ الراحل بالفنانة مريم فخر الدين وكيف علمها الصلاة فى سن متقدمة.
أحمد داوود في موقف محرج بالجامعة الأمريكية
تعرض الفنان احمد داوود لموقف محرج أثناء تواجده في "الجامعة الأمريكية" برفقة صناع فيلم "ولاد رزق" لتكريمهم على هذا العمل الفني.
محامي محمد الشرنوبي يقدم مستندا جديدا للموسيقيين بعد وقفه عن الغناء
في تطور جديد لقضية المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبى، قدم المحامى الدكتور حسام لطفي، المستشار القانوني للفنان محمد الشرنوبي، خطابًا إلى نقابة المهن الموسيقية، أكد فيه أن المذكرة التي تم تداولها بشأن قرار إيقاف الفنان من قبل النقابة لم تشر إلى تحول عقد إدارة الأعمال من المنتجة نفسها إلى شركة للفنان حصة فيها.
بعد 16 سنة.. تفاصيل فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد| فيديو
كشف المنتج وليد منصور تفاصيل فيلم الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديد ، والذي تعود به إلى السينما بعد غياب طويل، وقال فى تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية أنه ينوي تقديم الفنانة شيرين عبد الوهاب في صورة جديدة كليا بعيدا عن الأكشن والكوميديا.