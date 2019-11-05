منة فضالي تتألق بملابس رياضية.. ومتابع: تتجوزيني ؟

نشرت الفنانة منة فضالي من خلال حسابها على موقع إنستجرام صورة لها أثناء تواجدها في الجيم والذي اعتادت على الذهاب له بشكل يومي لممارسة التمارين الصعبة التي تساعدها على الحفاظ على رشاقتها .وظهرت منة فضالي بإطلالة رياضية كشفت عن جمالها كما لم تترك شعرها منسدلًا كما اعتادت حيث رفعته والتقطت صورة سيلفي لها .وتلقت منة فضالي عدد من التعليقات من جمهورها الذين عبروا عن إعجابهم بالصورة وكتبوا لها :" قمر وعسلل" و "أحلى فنانة في مصر" كما تلقت عرض للزواج وكتب أحد متابعيها لها " تتجوزيني" .