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أخبار البلد

فض إضراب مصر العامرية للغزل والنسيج وإعادة فتح الشركة.. تفاصيل

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:50 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، فض إضراب 2000 عامل بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، بعد إعادة فتح الشركة مرة أخرى، وعودة العمال لعملهم .

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية.

وبمتابعة آخر تطورات الموقف حول إضراب العاملين بالشركة، تلقى الوزير من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد انعقاد اجتماع بين كل من رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس ادارة بنك مصر (بصفته مالكا للشركة)، وذلك للبت في أمر إعادة فتح الشركة من عدمه .

وبتواصل مدير المديرية مع رئيس مجلس إدارة بنك مصر أكد أنه تمت الموافقة على إعادة فتح الشركة مرة أخرى وعودة العمال مرة أخرى لعملهم .

وقدم الوزير الشكر لطرفي العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.

من جهة أخرى، طالب وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، بالتواجد داخل مناطق العمل والإنتاج، للتعرف على مشاكل العاملين، ومحاولة احتوائها، لمساعدة طرفي العملية الإنتاجية، لتحقيق مزيد من التفاهمات المشتركة.
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