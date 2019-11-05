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رياضة

اشتباكات ونزول الأمن.. أبرز مشاهد فوز فاركو على مالية كفر الزيات| فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:49 م
فريق فاركو
فريق فاركو
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عبدالله هشام
حقق فريق كرة القدم الأول بنادي فاركو الفوز على منافسه مالية كفر الزيات بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .

وجاء هدف فريق فاركو عن طريق اللاعب إسلام الفولي في الدقيقة 20 من عمر اللقاء بينما سجل الهدف الثاني اللاعب علي بهيج في الدقيقة 85 من عمر اللقاء .

وقام الحكم بطرد أيمن مجدي مدرب فريق مالية كفر الزيات وذلك بعد اعتراضه على الحكم ، كما خرج حكم المباراة في حماية الأمن الذي حاول تهدئة الأوضاع خلال المباراة .

ويصعد فريق فاركو للمركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 7 نقاط مؤقتا بينما يستمر فريق كفر الزيات في المركز الـ11 برصيد نقطة وحيدة .
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