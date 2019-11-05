السيسي: الحلول الحقيقية لبناء مصر مش ببلاش.. وهنفذ خطط التنمية وأكتر منها 10 مرات.. مصر تقدمت 90 مركزا في الطرق وسيناء اللى كنا بنتكلم عنها محدش إداها الاستثمارات الكافية

السيسي:

تكليف الجيش والشرطة بتأمين طريق شرم الشيخ الجديد الإسراع في تنفيذ مشروع مدينة السويس الجديدة مستعد يومًا بعد يوم لمدة شهر أو اثنين أو ثلاثة في الاستمرار في افتتاح المشروعات الكثيرون يروجون الآلاف من الشائعات يوميا بفضل الله.. محدش هيقدر أبدا يوقفنا ما تم إنجازه خلال السنوات الخمسة الماضية لا يتم إلا في 20 سنة لولا المشاريع اللي عملناها كانت الناس هتاكل منين





افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.





وشاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا من انتاج الشئون المعنوية عن المشروعات القومية فى محافظتى السويس وجنوب سيناء، بعنوان " مستقبل واعد"، كما شهد إزاحة الستار عن افتتاح مصنع الرخام والجرانيت بمنطقة الجفجافة وسط سيناء، وذلك عبر الفيديو كونفرانس بحضور عبد العال البدري السيد، سكرتير عام مساعد محافظة شمال سيناء، واللواء محمد فتحي إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية المصرى للرخام والجرانيت.





كما حرص الرئيس ، على التقاط صورة تذكارية، مع عدد من المهندسين والوزراء المشاركين فى افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.





كما تفقد مصنع الدرفلة 3 للحديد والصلب، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، بضرورة المتابعة الدقيقة لأعمال التشوينات بالمخازن، وأن يتم ذلك بشكل مميكن.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "كنا قلنا إن مجمعات الرخام وأى مجمعات تطلع لازم يكون لها نظم مميكنة كاملة مع وجود غرفة تحكم تتابع يوم بيوم لمعرفة كل شيء داخل وخارج من التخزين، لمجابهة أى فساد من خلال الميكنة ونظم المعلومات وحتى يمكن تفادى أى خطأ مقصود أو غير مقصود".





وأكد الرئيس ان أعمال التطوير في جنوب سيناء تهدف لسيطرة الدولة المصرية على المنطقة، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالأمن القومي.





وأضاف الرئيس السيسي، أن الطريق القديم في جنوب سيناء سيتم توصيله بنقاط فرعية لربطه بالطريق الجديد، موضحا أنه حتى يتم منع الحوادث التي كان يشهدها الطريق القديم، تم إنشاء الطريق الجديد بتكلفة 5.5 مليار جنيه، قائلا: "التطوير مش ببلاش لكن بفلوس وفلوس كتيرة".





وأكد أن مصر دولة منظمة لبناء المدن الجديدة، موضحا أنه يجب الجميع يعلم أن الدول لديها أجهزة تخطط لها لبناء دولة، لذلك لابد اعطاء الفرصة من أجل البناء والتنمية، مشددا علي أن الارادة مرتبطة بالاستقرار، والتنمية أمن قومي خاصة أن سيناء قضية أمن قومي.





وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تقدمت 90 مركزا في الطرق، وكذلك التعليم والصحة والحوكمة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الماضية ضخت استثمارات هائلة في سيناء مع التعمير والبناء.





وأشار الرئيس السيسي إلى أن الاستقرار والأمن والنوايا الطيبة مما يتم ترجمتهم لخطوات عملية وتنفيذية ملموسة، لافتا إلى أن الحلول الحقيقية لبناء دولة أمر ليس ببسيط، مرددا : «هنفذ خطط التنمية وأكتر منها 10 مرات».





وأوضح أنه سيتم إقامة طريق آخر من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى طابا، في حدود 350 كيلو مترًا، خلال الفترة المقبلة، متابعا: "سيناء الى كنا دايما بنتكلم عنها محدش إداها الاستثمارات الكافية".





وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية خلال الخمس سنوات أعطت استثمارات هائلة لسيناء، موضحًا أن الموضوع ليس مرتبطا بعدد السكان بل مرتبط بأمن قومي مصري مرتبط بـ 60000 كيلو متر من مساحة سيناء.





ومازح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء،وقال الرئيس السيسى، " انتوا هتسيبوا الحاجات اللى بتزينوا بيها الطريق دى؟".





كما تساءل الرئيس السيسي، عن مدة الانتهاء من مدينة السويس الجديدة، قائلًا :"امتى بقى هنشوف المشروع؟"، ورد وزير الإسكان عن أن المرحلة الأولى سيتم البدء بها بداية من العام المالى القادم".





وتساءل الرئيس، ايضا، "هو إحنا بناخد فلوس المدن الجديدة من الموازنة العامة للدولة؟".





وأوضح وزير الإسكان، أن الأموال من موازنة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، ولا نأخذ أى أموال من موازنة الدولة، ولكن ما تم تخصيصه من موازنة الدولة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية".





ومن جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك تأخيرا كبيرا فى البدء فى مشروع مدينة السويس الجديدة ويجب الإسراع فى تنفيذ المشروع.





كما وجّه الرئيس السيسي، بضرورة الالتزام من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، بتأمين طريق شرم الشيخ الجديد منذ تسلمه ووضع قوات التأمين اللازمة في النقاط السبعة المتفق عليها.





ووجه الرئيس السيسي تساؤلا للمهندس كامل الوزير وزير النقل ، قائلا: "يا كامل احنا قولنا هنمد طريق خدمة المحاجر، مضيفا هما 5 كيلو وهذا المحور لابد أن يكتمل".





فرد عليه كالمل الوزير: «هذه المرحلة الأولى فقط من منطقة المصانع في السويس حتى المشير محمد علي فهمي، ويمتد إلى معدية الشاطئ، وكان عليها مشكلة نزع ملكية وتنتهي الآن ،وخلال 3 شهور سيكون انتهينا منه».





وتابع الرئيس قائلا:" اننا توقفنا خلال الفترة السابقة عن الافتتاحيات، موجها رسالة لمنظمي الافتتاحات أنه مستعد يومًا بعد يوم لمدة شهر أو اثنين أو ثلاثة في الاستمرار في افتتاح المشروعات من أجل تقديم رؤيته للمصريين.





وأضاف الرئيس السيسي، أنه ليس الوحيد الذى ينشئ تلك الإنجازات بل جميع من بالدولة ومؤسساتها وإعلامها من أجل تغيير حياة المصريين.





وأوضح الرئيس السيسي، "كلنا محتاجين نتكلم كتير ونكرر كلام كتير"، مضيفا أنه يجب على الإعلام أن يتعاون وأن يتحدث عن الإنجازات التى تتم فى مصر.

وتابع الرئيس السيسي "متخلوش حد أبدا يؤثر عليكم"، مستشهدا بآية من القرآن الكريم "سحروا أعين الناس"، لافتا إلى أن هناك الكثيرين يروجون الآلاف من الشائعات يوميا.





واضاف أن ما تم إنجازه خلال السنوات الخمسة الماضية لا يتم إلا في 20 سنة، والشركات المصرية لها دور في هذه المشاريع القومية،مضيفًا " لولا المشاريع اللى عملناها الناس كانت هتاكل منين؟"،مؤكدا أن الدولة مسئولة بمؤسساتها وإعلامها بالدفاع عن وعي المصريين.





وأوضح الرئيس السيسي، أنه لابد من التوسع في إنشاء محطات معالجة وتحلية المياه، مشددا على أن المصريين لا أحد يستطيع أحد يوقفهم، قائلا: "بفضل الله محدش هيقدر أبدا يوقفنا".