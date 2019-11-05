مجلس النواب يعتزم مناقشة أول استجواب ضد الحكومة.. عبد العال: بعض الدول تلون ملف حقوق الإنسان سياسيا.. سليمان وهدان مهاجما وزير الزراعة: «بيخرب الزراعة في مصر»

مجلس النواب يعتزم مناقشة أول استجواب ضد الحكومة

عبد العال: بعض الدول تلون ملف حقوق الإنسان سياسيا سليمان وهدان مهاجما وزير الزراعة: "بيخرب الزراعة فى مصر"





شهدت الجلسة العامة للبرلمان، مناقشة عدد من البيانات العاجلة بشأن الإشكاليات التي تهم المواطنين في مصر، فيما عقب على معظمها رئيس مجلس النواب، حيث أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال، أن بعض الدول تحاول أن تلون بعد الأمور ومنها حقوق الإنسان بلون سياسي بما يخدم مصالحها، ضاربًا المثل بموضوعية ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى سنوات سابقة لكن كان رئيس المجلس له "هوى" أن يساند بعض "المجموعات الإرهابية ولا يتصف بالحياد".





جاء ذلك تعقيبا على ما طرحه رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب علاء عابد عن إعداد مذكرة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر قبيل المراجعة الدورية الشاملة التى ستنعقد فى جنيف في الأيام المقبلة.





وأضاف عبد العال "ميهمنيبش حيقولوا إيه بل الجبهة الداخلية تعرف ايه، هناك قصور إعلامى النهاردة لما اشوف تنمية فى سيناء مش دا أساس حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية بس هما مبيشفوش، وفى بعض المنظمات المشبوهة عندنا مرتبطة بمصالح فى الخارج مع جماعات إرهابية تكره هذه الدولة".





وشدد "عبد العال"، على أن أية معلومات بشأن مصر تستمد من الداخل، مستطردًا "اللى عنده مناعة وتحصين لا يمكن إختراقه، لكن هناك بعض ضعاف النفوس، هذه مسئوليتكم كنواب وقلت على مستوى الجمهورية اجلسوا كل أسبوع مع 100 شاب لأن هناك فى تضليل لهم وهم لا يشاهدون التليفزيون ويستاقون بعض المعلومات غير الحقيقة".





وأكد أن الحكومة مسئولة عن إبراز وتسويق المشروعات التنموية التى تقوم بها، مضيفا "هناك إشاعات تلاحقنا ولن تنتهى والحرب لن تنتهى وترون ما بيحصل فى المنطقة، وتحصين الدولة والشباب مسئولية المسئولين وانتم على رأسهم.. وأشوف البعض من المجلس يطلق تصريحات غير مسئولة بامتياز و لابد مراجعتها والتوقف عندها كثيرا".





وأكد رئيس مجلس النواب أن الاستثمارات فى سيناء من مشروعات و طرق وأنفاق وكبارى وصلت لحوالى تريليون جنيه مصري، مؤكدا إن ما يحدث حاليا فى سيناء من استثمارات فى التنمية لم يحدث من قبل، مستطردا "الأرقام التى تم صرفها اعتقد رقم يفوق كل مالصرف وكان المفروض يصرف فيها، وسيناء تحظى بمركز متميز فى الدولة".





وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان ان لديه مذكرة عما تم تحقيقه في مجال حقوق الإنسان في مصر خلال الأربعة سنوات الماضية، سيضعه تحت يد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، لدعمه أثناء حضوره مؤتمر المجلس الدولي للأمم المتحدة للمراجعة الدولية الشاملة.





و أضاف "عابد" أن المؤتمر الدولي المقرر له 13 نوفمبر الجاري، ستشارك فيه دول حجزت فنادق كاملة لمنظمات حقوقية تعمل ضد مصر وتسعى لإسقاط مصر، وأنه أشار في المذكرة عن إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان التي لم يتم الإشارة إليها في وسائل الأعلام رغم أنها إنجازات ضخمة، لافتا إلى أن حق المعارضة مكفول داخل مجلس النواب، لكن من آليات التحقق من المعلومات التي ترد للجنة الأممية لحقوق الإنسان نص صريح عن معلومات حالة حقوق الإنسان وفقًا لتقارير البرلمان وما ينشر عنها في وسائل الإعلام.





فيما هاجم النائب غازى عايد، وزير الزراعة و طالبه بالاستقالة لـ " عجزه " عن ارسال 6 جرارات زراعية لوسط سيناء لاتمام عملية الزراعة التى تجرى على الامطار التى سقطت على البلاد مؤخرا . و قال فى بيانه العاجل " نشكر رئيس الجمهورية على افتتاح مشروعات قومية فى سيناء و هو اللى حاسس بسيناء، أما وزارة الزراعة لا ترى الرئيس و هو يعمل و مش قادرة تبعت 6 جرارات لوسط سيناء ". و اضاف : " اطالب بإقالة وزير الزراعة العاجز عن ارسال جرارات لسيناء و هو يعلم ان الماء عدنا ماء مطر "

و علق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا : "سيأتى وزير الزراعة للمجلس ، كما ان وزير مجلس انواب سيسجل ملاحظاته و يخطر الوزارة و سيأتى لنا رد منها، والمشروعات هناك وصلت تكلفتها الى تريليون جنيه مصرى،وهو رقم يفوق ما كان مفروض ان ينفق هناك".





وجدد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، هجومه على وزير الزراعة، على خلفية مشكلة مشروع شباب الخريجين فى مصر، بقوله: "وزير الزراعة مش عارف يعنى إيه زراعة ولا يعنى إيه فلاح، وهو غير مسئول ويخرب الزراعة فى مصر".





واستنكر وكيل مجلس النواب المغالاة فى تثمين الأرض التى اشتراها المزارعون من مشروع شباب الخريجين، مطالبًا بإعادة تثمين الأرض بشكل يناسب الطبقة الاجتماعية لهم، مشيرًا أن هذه المشكلة يعانى منها المزارعون من المناطق الأكثر فقرًا فى أكثر من 13 محافظة على مستوى الجمهورية، بعد شرائهم الأراضى من مشروع شباب الخريجين، لأكثر من مرة.





وأوضح وكيل البرلمان: "اشتروا الأرض من الشباب، ثم دفعوا الأقساط بديلًا عنهم، ثم تقول الدولة الآن أن هذه الأراضى كانت حق انتفاع للشباب، وتطلب منهم مبالغ طائلة لتمليك الأرض، وهم ليسوا مستثمرين ولكنهم مزارعون من الطبقات الأكثر فقرًا".





فيما شن النائب محمد السويدي، هجومًا عنيفًا على مجلس الوزراء، بسبب بيان وزراة الصحة بإعلان خلو مصر من مرض الإلتهاب السحائي، مؤكدًا أنه حضر قبل يومين جنازة لطفل عمر عامين ونصف العام، توفي بسبب هذا المرض.





وقال "السويدي" خلال إلقاءه ببيان عاجل : " كيف يصدر بيان من وزارة الصحة ومجلس الوزراء بخلو مصر من هذا المرض الخطير "وأنا شخصيًا كنت في جنازة أول امبارح لطفل مات بهذا المرض" ولو لم يستمع البرلمان لرد من الحكومة بشأن هذا البيان فالبرلمان من سيتم محاسبته في هذا .





وطالب "السويدي" رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بالرد والكشف عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية أطفال مصر، وسبب صدور بيان على غير الحقيقة، وقال إن هناك حالات أخرى.





وعلق الدكتور علي عبد العال،رئيس مجلس النواب، قائلا:مصر خالية من الالتهاب السحائي، فلقد وصلتني رسالة الآن،تؤكد أن مصر خالية تماما من هذا المرض،وأن الحالات الموجودة ربما تكون لاشتباه في مرض له أعراض مشابهة أو التشخيص غير منضبط". ودعا" عبد العال "، أولياء الأمور بالسماح لأبنائهم بالذهاب للمدراس، قائلا: لا داعي للقلق".





فيما طالب النائب رياض عبد الستار، رئيس مجلس الوزراء،بإعفاء المساجد من دفع فواتير الكهرباء والمياه، وقال إنه لا يعقل أن وزير الأوقاف يطبق نظام الكارت الذكي للمياه والكهرباء في المساجد، ويضطر المصلين كل أول شهر لجمع قيمة كروت شحن الكهرباء والمياه. وأضاف النائب"كل واحد هيدخل يصلي ركعتين هيدفع تمنهم كده"





وقالت النائبة شادية ثابت ان هناك 400 اسرة فى امبابة تعانى من التلوث بسبب صرف صحى اسفل البلوكات التى يسكن بها المواطنين ويخشون من انهيار البلوكات ورغم تخصيص 20 مليون لتجديد البلوكات وتلبيس العمارات قمصان لم يتحرك احد رغم وجود خطورة من انهيار هذه البلوكات على الاهالى.





فيما انتقد النائب ايمن ابو العلا تأخر مجلس الوزراء فى اصدار اللائحة التنفيذية لقانون اعلانات المنتجات الطبية و المستلزمات ، رغم صدوره من عامين ، كما ان الحكومة لم تقدم تقارير عن المؤتمرات و السفريات التى يقوم بها الوزراء طبقا لقانون اللائحة التنفيذية للمجلس و منهم وزيرة الصحة التى قامت بعدة سفريات لاكثر من دولة مؤخرا و لا نعلم عنها شيئا وعلق عبد العال قائلا: الحكومة خالفت القانون فى كثير من اللوائح التنفيذية التى لم تصدر حتى الان.





وقال رئيس مجلس النواب على عبد العال إن الجلسات المقبلة ستشهد تفعيل كل الادوات البرلمانية ابتداءا من السؤال ونهاية بالاستجواب، مضيفا " هناك كذا استجواب سيتم مناقشتها"، مؤكدا أن الجلسات المقبلة ستشهد كذلك إقرار بعض التشريعات الهامة مثل مجلسى النواب والشيوخ والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية.



