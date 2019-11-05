هادى الباجورى يكشف عن رد فعله عندما يناديه البعض بـ زوج ياسمين رئيس.. فيديو





كشف المخرج هادى الباجورى عن رد فعله عندما يناديه البعض بزوج ياسمين رئيس وشعوره أثناء الموقف.وقال هادى الباجورى خلال لقائه فى برنامج "عرب وود": إننى أتعرض إلى هذا الموقف كثيرا حيث ينادينى البعض باسم زوجتى ويقول لى "زوج ياسمين رئيس" لأنها فنانة معروفة وأنا مخرج خلف الكاميرا وبالتالى ليس الكثير من الجمهور يعرف اسمى.وأضاف هادى الباجورى: عندما أتعرض إلى هذا الموقف أتعامل معه بنوع من الضحك ولا يضايقنى إطلاقا.يذكر أن هادى الباجورى يحضر حاليا إلى جزء ثانى من فيلم "هيبتا" والذى من المتوقع تصويره فى الفترة القليلة المقبلة.