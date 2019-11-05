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أخبار البلد

تعرف على مجمع خدمات نقابة الصحفيين

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:33 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تقدم نقابة الصحفيين العديد من الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم من خلال مجمع الخدمات بالدور الأول .

يتوفر بمجمع الخدمات مكتب البريد والذى يتم من خلاله صرف الحولات المالية والمعاشات واستخراج شهادات الميلاد بالإضافة إلى كافة التعاملات المتوفرة والمكاتب الأخرى .

وقامت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد مجموعة من الخدمات الجديدة بمركز الخدمات البريدية "نقابة الصحفيين" الموجود بمبني النقابة فى الدور الأول، وذلك بعد اتفاق محمد يحيى يوسف عضو المجلس ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا مع عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، على إدخال الخدمات المستحدثة التى يقدمها البريد المصرى فى جميع مراكز الخدمات البريدية المطورة إلى مكتب بريد نقابة الصحفيين بدلا من الاكتفاء بخدمة صرف الحوالات والمعاشات التى كانت موجودة مسبقا.


وقال رئيس لجنة الخدمات ، إنها تعمل على عودة جميع الخدمات وتطويرها، لمبنى النقابة من أجل تسهيل مهمة الصحفيين وأسرهم، بالإضافة إلى تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة خارج النقابة، جارى الاتفاق عليها.

وأشارت النقابة الى أنه تم بالفعل إدخال الخدمات الجديدة وتحديث نظام العمل بالمكتب بداية من اليوم لجميع الصحفيين وأسرهم للاستفادة منها، وشمل التحديث الجديد:

وتوفير خدمات الأحوال المدنية واستخراج: ( شهادات الميلاد - شهادات الوفاة - قسيمة الزواج - قسيمة الطلاق) وتسديد مخالفات المرور واستخراج كارت المدفوعات الحكومية (فيزا ايزى باى) وخدمة التوفير وارسال واستقبال الحوالات وصرف المعاشات والتوفير والحساب الجارى.


كما يتوافر بالدور الاول مكتب لحجز تذاكر القطارات لجميع الخطوط بالصعيد والوجه البحرى ويقتصر الحجز من خلالها أعضاء النقابة وأسرهم.

ويقوم مكتب إدارة مشروع العلاج بنقابة الصحفيين بتسهيلات إجراءات التعاملات مع المستشفيات ومراكز التحاليل والاشعة بالإضافة الى استخراج خطابات التحويل .

كما يوجد بالدور الاول بمجمع الخدمات مكتب للشركة المصرية للاتصالات وتقدم كافة الخدمات من دفع الفواتير واشتراك الإنترنت .
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