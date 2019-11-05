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فن

مصطفى قمر يكشف حقيقة خلافه مع تامر حسنى.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:03 م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان مصطفى قمر عن حقيقة وجود خلافات بينه وبين تامر حسنى حسب ما تردد فى الفترة الأخيرة وأثار جدلا واسعا.

وقال الفنان مصطفى قمر خلال لقائه فى برنامج عرب وود :"ليس هناك أى خلافات بينى وبين تامر حسنى واعتبره شقيقى الأصغر، خاصة أنه ينتمى الى مدرستى ومدرسة عمرو دياب ونفس الحال بالنسبة للمطرب محمد حماقى.

يذكر أن مصطفى قمر يقوم حاليا بالتحضير إلى الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" والذى من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

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