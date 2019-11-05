مصر رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب

انتخب وزراء الكهرباء العرب، في ختام أعمال دورتهم الـ 13 التى عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين، ويضم المكتب في تشكيلته الجديدة، مصر(رئيسا) والكويت (نائبا) وعضوية كل من السعودية وتونس والأردن وموريتانيا واليمن.



وعقد المكتب التنفيذي بتشكيلته الجديدة جلسة اجرائية للاتفاق على خطة عمل الفترة المقبلة عقب انتهاء جلسات المجلس الوزاري اليوم.



وتقرر عقد الدورة الـ( 14) للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بالجامعة العربية يوم 8 أبريل 2021 ومكتبه التنفيذي قبله بيوم واحد.