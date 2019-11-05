لجنة ثلاثية تفحص مصنع قليوب المحترق وندب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق

بدأت اللجنة الثلاثية المشكلة من الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية معاينة مصنع قليوب المحترق وتضم إدارة البيئة والشؤون الهندسية بمحافظة القليوبية وإدارة التراخيص بمجلس مدينة قليوب لفحص ملابسات الحريق إلى جانب تحديد حجم الخسائر التي شهدها المصنع والتي قدرت مبدئيا بـ200 مليون جنيه ومن المتوقع أن تصل إلى ترتفع حجم الخسائر بعد الحصر النهائي.



تبين من أعمال اللجنة أن المصنع حاصل على كافة التراخيص الخاصة به في الوقت الذي تواصل فيه قوات الحماية المدنية بالقليوبية أعمال التبريد بالمصنع حتى الآن بعد السيطرة على النيران المشتعلة بالمبني والتي ظلت مايزيد عن 10 ساعات.



فيما رجح مصدر أمني أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي تسبب في اشتعال الحريق في أحد أجزاء المصنع ليمتد الى باقي المبني كاملا بسبب وجود مواد وبطاريات قابلة للإشتعال.



فيما قررت نيابة قليوب انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق الهائل ومعرفة أسباب نشوبه بعد تآكل جدران المصنع وأعمدته وسقوطه أثناء الحريق.



كان اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية تلقى بلاغا من اللواء أحمد العشماوي مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية أبو حوا بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب على الطريق الزراعى.



على الفور انتقل محافظ القليوبية وتبين أن الحريق اندلع بالمصنع على مساحة 200 متر وامتد إلى مخازن للكاوتش والبطاريات على مساحة 4200 ‏‏ومواد قابلة للاشتعال ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية فيما أصيب 4 عمال بحالات اختناق حيث كانوا يساعدون القوات في عمليات الإطفاء تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

