مران خططي للأهلي في معسكر الإمارات

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم مرانا خططيا على ملعب شباب أهلي دبي ضمن المعسكر المقام حاليا في الإمارات وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني.



وبدأ الأهلي مرانه بتدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال الذي وصل لملعب التدريب قبل وصول حافلة الفريق بساعة للتحضير للجزء البدني.



وخاض الأهلي تدريبات «كرة طائرة» بمشاركة جميع اللاعبين، ثم خاض الفريق بعد ذلك تدريبات فنية مع تنفيذ بعض الجوانب الخططية.



وتغادر بعثة الأهلي الإمارات غدا الأربعاء بعد انتهاء المعسكر الذي استمر لمدة أسبوع.