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أخبار العالم

أول رد فعل من البرلمان العربى حول جهود السعودية للتوصل لاتفاق في اليمن

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:27 م
مشعل بن فهم السلمى
مشعل بن فهم السلمى
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نادر سمير
ثمن الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي عاليًا نجاح جهود المملكة العربية السعودية في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الجهود الحثيثة التي بذلتها السعودية للتوصل لهذا الاتفاق الهام تعبر عن حرصها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لدعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتأكيدًا عمليًا على الدور البناء الذي تلعبه المملكة العربية السعودية حفظًا للدماء وتوحيدًا للصف وجمعًا للكلمة لقطع الطريق أمام أعداء الشعب اليمني.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة وإتمام هذا الاتفاق الهام بين أبناء الشعب اليمني الشقيق، يؤكد مواقف المملكة الحاسمة والراسخة والدور القيادي والمحوري لها في ظل المرحلة الدقيقة التي يشهدها العالم العربي من تحديات ومخاطر جسيمة، وحرصها على وحدة الصف وتوحيد المواقف العربية والإسلامية ونبذ الخلافات والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسـلامية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق الهام.

وجدد رئيس البرلمان العربي موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للسلطة الشرعية في الجمهورية اليمنية لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي ضد الدولة، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، مُشيدًا باستجابة الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة المملكة العربية السعودية للمصالحة وإنهاء الانقسام وتغليب المصلحة الوطنية لتخطي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن.
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