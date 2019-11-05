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فن

محمد رمضان في أحدث ظهور مع هذا اللاعب العالمي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:30 م
صدى البلد
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أحمد البهى
نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات والصور الشهير " إنستجرام " ، صورة تجمعه بـ لويس فيجو أشهر لاعبى الكرة البرتغالية.

وعلق على الصورة قائلا : " مع صديقى لويس فيجو وأظهر احترامى لاحسن لاعب".

يذكر ان آخر أعمال محمد رمضان هو الكنز 2 ، والذى شارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم هند صبرى وروبى وأحمد رزق ومحمد سعد وإخراج شريف عرفة.
محمد رمضان في أحدث ظهور مع هذا اللاعب العالمي
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