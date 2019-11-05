محمد رمضان في أحدث ظهور مع هذا اللاعب العالمي

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات والصور الشهير " إنستجرام " ، صورة تجمعه بـ لويس فيجو أشهر لاعبى الكرة البرتغالية.



وعلق على الصورة قائلا : " مع صديقى لويس فيجو وأظهر احترامى لاحسن لاعب".



يذكر ان آخر أعمال محمد رمضان هو الكنز 2 ، والذى شارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم هند صبرى وروبى وأحمد رزق ومحمد سعد وإخراج شريف عرفة.