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أخبار العالم

الكشف عن حصيلة قتلى مظاهرات العراق خلال 24 ساعة الأخيرة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:20 م
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
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قسم الخارجي
لقي 13 محتجا مصرعهم، وذلك بالرصاص الحي على يد قوات الأمن العراقية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ فترة.

ووفقا لوكالة رويترز، أطلقت قوات الأمن العراقية النار على المتظاهرين في الشوارع، ما أسفر عن سقوط 13 قتيلا.

سقط 5 قتلى أثناء الليلة الماضية، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لينضموا إلى 8 قتلى سقطوا أمس الإثنين.

وقتل ما يزيد على 260 عراقيا في مظاهرات منذ بداية أكتوبر الماضي، احتجاجا على الحكومة الحالية، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتدخلات إيران في شئون البلاد.
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